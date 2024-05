San Simplicio, Budoni vince il palio 

Ricco di pubblico, emozioni e tradizione ma povero di stelle, il ventunesimo Palio della Stella di San Simplicio si è corso, ieri, lungo il viale Isola Bianca: al galoppo, su una pista in terra battuta di cento metri, vista mare. Ventidue Comuni galluresi si sono contesi il gonfalone con l'effigie del patrono di Olbia e di tutta la Gallura, custodito fino a oggi dal Comune di San Teodoro. Tante le stelle sfiorate ma solo due quelle centrate nelle due manches della giostra equestre, a portare a casa lo stendardo, il Comune di Budoni che, per la maestria del cavaliere Maicol Candela e la velocità del purosangue italiano Ortiga di Montalbo, ha vinto l'edizione 2024 della competizione organizzata dal Comitato festeggiamenti San Simplicio, in collaborazione con l'associazione Lu Juali. Al secondo posto il Comune di Telti, che centra una stella con il cavaliere Giovanni Pirisi in sella al cavallo più anziano in gara, Maltelongu. Senza stelle ma per il miglior tempo nella corsa, al terzo posto il Comune di Buddusò con la rapidità del purosangue inglese Totalpiù cavalcato da Giacomino Brinchia. Sfumato, invece, anche quest'anno come in tutte le scorse edizioni del Palio, il sogno del Comune di Olbia di conservare in municipio lo stendardo del suo santo protettore. In mezzo, l'esibizione delle pariglie di Oristano, Fonni e Santa Giusta, tra piramidi e figure acrobatiche, e lo spettacolo dei vestiti tradizionali dei fantini e dei finimenti dei destrieri, con i tipici basti da lavoro e i sottosella intrecciati dalle mani delle tessitrici galluresi con i colori dei Comuni.

