San Simplicio, abbraccio alla città 

«Mi hanno detto che, nella festa del santo patrono, è tradizione che il vescovo rivolga una parola a tutti gli olbiesi oltre che ai fedeli e lo faccio pure io volentieri». Anche se alla guida della diocesi di Tempio Ampurias da luglio scorso, arrivato dal monastero di Camaldoli, l'ha sentito monsignor Roberto Fornaciari che Simplicio è la guida di tutta la città e non solo dei devoti che, ieri mattina sul sagrato della Basilica romanica titolata al protovescovo, hanno assistito alla prima celebrazione officiata dal prelato in onore di San Simplicio. Prima, un abbraccio alla comunità «di questo splendido angolo della Sardegna in cui desidero, con tutto il cuore, entrare nel tessuto sociale della vita cittadina di Olbia, riuscire a coglierne e ammirare l'anima, a contribuire alla buona vita di tutti». Poi, un inno alla speranza, di cui «è più che mai evidente oggi, anche nella nostra realtà locale ve n'è un accresciuto bisogno».

L’omelia

Ed è un'omelia per tutti, antidoto «alle grandi paure, al vuoto e al tragico sentimento della rassegnazione», quella del monaco benedettino che invita tutti a «coltivare la virtù dell'attenzione, che veglia e ascolta prima di dare risposte, per saper riconoscere e porsi nella relazione giusta con gli eventi e con le persone». Chiede l'intercessione di San Simplicio, «percepito dalla comunità con un modello di pastore saggio affinché protegga la nostra città» alla quale lancia una grande sfida. «La speranza va educata e rigenerata ogni giorno e penso che farlo insieme sia ancora più bello e affascinante: tutto questo per realizzarsi ha bisogno di una capillare diffusione della solidarietà tra le persone che riconoscono pari dignità a ogni essere umano anche se proveniente o appartenente a percorsi che si rifanno a pensieri e ideali diversi», ha concluso il vescovo.

La processione

A 1.720 anni dal giorno del suo martirio, per cui è stato indetto l'Anno simpliciano, San Simplicio, adornato di rose rosse, nel pomeriggio ha percorso tutte le vie cittadine che hanno segnato il suo cammino di fede "animato da una solida speranza", accompagnato da un lunghissimo corteo, dalle note delle bande musicali di Olbia e di Berchidda e da diciannove gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, espressione, come evidenziato da don Francesco Tamponi nella diretta di Videolina, anche delle tante comunità isolane presenti ad Olbia. Composta e partecipata, la processione in onore del patrono di Olbia e della Gallura, portato in spalla, è stata colorata dalla tradizionale e suggestiva cascata di petali rovesciati dai Vigili del fuoco dall’alto dell'autoscala al passaggio del Santo davanti al municipio.

