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15 maggio 2026 alle 00:09

San Simplicio a Olbia 

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La Festa di San Simplicio si svolge a Olbia nel cuore di maggio e rende omaggio al Santo Patrono di Olbia e dell’intera Gallura. Videolina trasmette in diretta gli eventi più significativi che si terranno nella giornata di oggi a partire dalle 11.30 con la Solenne Messa pontificale celebrata nel sagrato antistante la Basilica di San Simplicio vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti e dai sacerdoti della diocesi. Alle 17.45, col commento di Giuliano Marongiu, seguiremo la solenne processione del Santo che attraverserà la città, con la partecipazione del vescovo, delle bande musicali, dei cori polifonici e di oltre venti gruppi folkloristici provenienti da tutta la Sardegna.

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