San Silvestro con Le Vibrazioni 

Il conto alla rovescia per salutare il 2024 dal palco di piazza Sella, a Iglesias, si farà a ritmo di musica con la storica rock band milanese “Le Vibrazioni”. Nel weekend appena trascorso è arrivata la notizia della firma definitiva che porterà nella città medioevale il frontman Francesco Sarcina e il suo gruppo per ripercorrere i successi dei loro 25 anni di storia, da “Dedicato a te” a “Vieni da me” e “In una notte d’estate” a decine di altre canzoni sino agli ultimi successi “Rosa Intenso” e “Ridere ancora”.

I preparativi

Il concerto si annuncia essere, se non l’unico, uno dei principali eventi della notte di San Silvestro del Sud Sardegna. I turisti sono ancora per le vie di Iglesias in tenuta estiva per gustare le tante offerte dell’Ottobrata, ma in Municipio fervono i lavori per fare in modo che l’offerta turistica prosegua senza soluzione di continuità sino all’Epifania «Oltre a Le Vibrazioni il 31 ci sarà tanta altra musica con “Il Pagante” e i “We love 2000” – annuncia il sindaco Mauro Usai – dopo il successo dello scorso anno con Fred de Palma e l’anno precedente con Shade siamo tra i Comuni che hanno potuto accedere ai fondi regionali per i concerti di fine anno e così per questo finale del 2024 siamo al lavoro da mesi per non deludere i nostri concittadini e tutti coloro che sceglieranno Iglesias per trascorrere l’ultimo dell’anno». L’investimento complessivo è di circa 180 mila euro, metà cofinanziato dal Comune, l’altra metà dalla Regione.

Fare sistema

Il sold out delle strutture ricettive registrato lo scorso anno fa ben sperare: «Qui si fa sistema tra istituzioni, centri commerciali naturali, consorzio turistico, siti culturali e chiunque lavori per lo sviluppo cittadino – aggiunge Usai – nessuno terrà chiuso in quei giorni, sarà possibile trovare un’offerta completa tra musica, buon cibo, escursioni e tanto altro». Il concerto de Le Vibrazioni sarà quindi la ciliegina sulla torta di un programma in parte ancora in elaborazione che comprende il Natale e le altre festività: «Non ci si annoierà – promette l’assessora alla Cultura Claudia Sanna – stiamo allestendo un cartellone che accompagnerà lo shopping natalizio nelle vie del centro e, fino alla notte della vigilia, permetterà ai bambini di scoprire la magia del Natale. Ci sarà poi una seconda parte di programma, su cui stiamo lavorando, che ci accompagnerà da Capodanno all’Epifania».

