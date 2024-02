San Sebastiano Ussana senza rivali 

Nona vittoria consecutiva della San Sebastiano Ussana. La capolista della Serie C1 regionale supera anche il Villaspeciosa per 3-0 e allunga sul secondo posto in classifica. Il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa Curreli, Saddi e Piras riescono ad andare a segno e regalare i tre punti all’Ussana. La squadra di Calabretta allunga così a cinque lunghezze di vantaggio sul Quartu, secondo in classifica e che sabato ha osservato il turno di riposo. Per il Villaspeciosa si tratta della prima sconfitta interna del proprio campionato.

Villacidrese

Ritorna a vincere la Villacidrese terza in classifica. Le doppiette di Deiola e Pistori, oltre alle reti di Sergio Rocha e Manca, firmano il 6-4 casa contro l’Happy Fitness Center.

A Sassari

Al PalaSantoru di Sassari, l’Ichnos vince il derby sassarese sulla Fanni Futsal per 6-3. I gol arrivano tutti nella ripresa. L’Ichnos sblocca con Paganini e allunga sul 3-0 con Dessanti e Fois. La Fanni accorcia con Pilo e Meloni, ma non basta. Ancora Fois e la doppietta di Bofoslafsca chiudono la pratica. In mezzo un’altra rete di Pilo. L’Ichnos sale al quinto posto in classifica.

Il Cus

Il Cus Cagliari approfitta del ko della Fanni Futsal per agganciarla a quota 13. Gli universitari vincono 5-4 in trasferta lo scontro diretto contro il Babylon grazie alla doppietta di Santoni e i gol di Cocco, Pileri e Pantaleo. Rinviata Futsal 4 Mori-Futsal Villasor.

RIPRODUZIONE RISERVATA