San sebastiano ussana al comando 

La San Sebastiano Ussana vince e si prende la vetta del massimo campionato regionale. Tre giornate di Serie C1 e la squadra di Marco Calabretta è già sola in testa alla classifica a punteggio pieno con 9 lunghezze. Contro il Villaspeciosa, una delle tre squadre insieme all’Ussana ad aver vinto le prime due partite, il punteggio recita 4-0 per i padroni di casa. Secci, Piras, Deivison e Saddi firmano il terzo successo in altrettante giornate della San Sebastiano, che approfitta anche del turno di riposo del Quartu, rimasto fermo a 6, per allungare in classifica.

Segue momentaneamente al secondo posto con 7 punti la Villacidrese, che si è imposta 9-4 a Porto Torres contro l’Happy Fitness Center. Doppiette per Canete Escalante, Sergio Rocha e Manca. In gol anche Murgia, Lisci e Ferrer Lopez.

Il derby sassarese va all’Ichnos Sassari, altra squadra a punteggio pieno ma che come il Quartu ha già osservato il turno di riposo. Sul campo della Fanni Futsal, la formazione allenata da De Souza ha vinto per 5-2 grazie alla tripletta di Hugo Fernandes e i gol di Paganini e Fois.

Non sono mancati i gol nella sfida tra Villasor e Futsal 4 Mori, chiusa sull’8-7 per i padroni di casa. Doppiette per Cogotti e Versace. A segno anche Serra, Murru e Tassi, oltre ad un’autorete ospite. Successo di misura anche per il Cus Cagliari, che si è imposto per 4-3 in casa al PalaCus sul Babylon grazie alle reti di Faa, Racis, Sanna e Cabitza.

