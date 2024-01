San Sebastiano riscalda le piazze 

Dopo i grandi fuochi che hanno illuminato la provincia nella notte di Sant’Antonio, con tuve e cataste di legna accesa in tanti paesi, oggi e domani sacro e profano si mischiano ancora ma in occasione di San Sebastiano, altra ricorrenza molto sentita nell’Oristanese.

Samugheo

A Samugheo oggi seconda uscita delle maschere tradizionali in occasione della festa del patrono. E questa volta il grande falò lo accendono il più piccolo e il più grande dei “Sebastiano”. «La tradizione voleva che ad accenderlo fosse il più anziano, ma quest’anno hanno scelto di dare questa possibilità anche al più piccolo», racconta Marianna Mura, mamma di Sebastiano Sanna, due anni e mezzo. «Ci ha fatto piacere. È una tradizione importante e poi sia mio padre che mio suocero hanno questo nome e vedere il nipotino che accende il falò sarà una grande gioia», conclude Marianna Mura. Sebastiano Pitzalis invece di anni ne compirà 90 ad agosto e, dopo una lunga assenza da piazza Sedda, oggi il teatro della festa lo raggiunge con la moglie 77enne Maria Antonia Pippia. Insieme, lui come obriere e lei come prioressa, nel 1977 erano tra gli organizzatori. «Ha gradito molto quest’invito. Questa è una festa che ha sempre conosciuto», racconta la moglie.

Ad occuparsi dell’organizzazione sono i trentacinquenni. «Siamo una trentina, ma ci danno una mano anche alcuni Sebastiano – racconta Giovanna Meloni, classe 1989 - Stamane passiamo nelle vie del paese a raccogliere fascine di legna donate dalle famiglie per il Santo».

L’accensione del falò è prevista alle 18.30, mezz’ora più tardi il rito della danza attorno al fuoco da parte dei Mamutzones Antigos; dalle 22 il grande veglione.

Negli altri paesi

Anche a Sorradile San Sebastiano è il patrono e la serata di oggi è riscaldata dal falò acceso in suo onore. Copione simile ad Ollastra : nel primo pomeriggio la consegna delle Panderas ai carri trainati dai buoi, con sfilata di costumi e suonatori di launeddas; alle 19.30 la sagra delle fave e dei ceci, alle 20 benedizione e accensione del falò. A Seneghe il falò per il santo patrono si accende nel sagrato di Santa Maria grazie alla Leva dei diciottenni che organizza la festa che dura sino a tarda notte. Catasta di legna in fiamme anche nella piazza di Busachi .

Feste anche domani

Ad Albagiara la festa si svolgerà domani alle 16.30 con la processione e messa mentre alle 18 nella casa museo accensione del fuoco e cena, seguita dalla musica dell’organettista Paride Peddio. A Sini in campo Pro Loco, Comune e parrocchia per “Su Fogadoi de Sant’Antoi, Santu Srebastiau e Santa Cra”: alle 17 benedizione ed accensione del falò, con l’accompagnamento del fisarmonicista Mattia Mura. A Gonnosnò infine alle 17 la messa, poi il rosario in lingua sarda e alle 19 la benedizione e l’accensione del falò. Alle 19.15 i fuochi d’artificio, alle 19.30 ballo sardo e alle 20.30 degustazione di fave e salumi.

