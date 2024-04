San Sebastiano, nuovo successo 

È terminato anche il campionato regionale di Serie C1. I verdetti erano stati già tutti decretati nello scorso turno, ma le squadre hanno onorato anche l'ultima giornata per chiudere nel migliore dei modi la stagione. La San Sebastiano Ussana, dopo aver festeggiato la promozione in Serie B la scorsa settimana, ha battuto 15-3 in trasferta l'Happy Fitness Center. La squadra allenata da Marco Calabretta conclude così con 19 vittorie su 20 partite, il miglior attacco (122 gol segnati) e la miglior difesa (41 reti subite). Gian Marco Saddi, autore di 7 centri solo a Porto Torres, si toglie invece la soddisfazione del titolo di capocannoniere del campionato con 39 marcature complessive.

Pioggia di gol

Vittoria e terzo posto per l'Ichnos Sassari, che approfitta del turno di riposo della Villacidrese per sorpassarla in classifica grazie al 7-5 sul campo di un Quartu già sicuro di fare i playoff nazionali. Non sono mancati i gol e le emozioni nelle altre gare dell’ultima giornata. La Fanni Futsal Sassari si è imposta 7-2 in casa sul Cus Cagliari, mentre il Villaspeciosa ha dilagato 14-6 in trasferta contro il Villasor. Si è chiusa sul 10-8 in favore del Futsal 4 Mori sul Babylon il match che di fatto è stato un antipasto del playout. Le due squadre, che hanno chiuso agli ultimi due posti della classifica del massimo campionato regionale, si affronteranno nello spareggio decisivo che decreterà quale delle due resterà in C1 e chi invece scenderà in C2.

