San Sebastiano, è festa grande 

Maracalagonis in festa domenica e lunedì prossimi in onore di San Sebastiano, per una delle sagre più importanti e seguite in paese. L’iniziativa è della Pro Loco, con la collaborazione della parrocchia e dell'associazione culturale, “Martis de Agoa”.

Domenica alle 18 è prevista la benedizione de su Fogadoni nel piazzale dell'oratorio. Seguiranno l’esibizione delle maschere “Martis de Agoa” e la rappresentazione de "Su pinnioni”. In programma anche i “Ballus tradizionali”, con Francesco Masala e Luca Falqui e la degustazione di fave lesse, vino e arance.

I festeggiamenti proseguiranno lunedì alle 17,30 con la celebrazione di una messa in onore del Santo.

La sagra di San Sebastiano è fra le più antiche di tutto l’hinterland cagliaritano. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA