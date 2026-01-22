San Sebastiano, domani è il grande giorno de Su Fogadoni 

Con un occhio puntato sulle previsioni meteo, torna domani uno degli appuntamenti folkloristici più sentiti della città: Su Fogadoni de Santu Srebastianu. Il grande falò di Monserrato sarà acceso alle 19.15 in piazza Gennargentu, seguiranno i balli sardi intorno al fuoco e la musica dal vivo del gruppo “Fantasias de Ballos”.

L’evento sarà preceduto, alle 17.30, da una messa in onore di San Sebastiano nella parrocchia del Santissimo Redentore. Il simulacro del santo partirà dalla chiesa alle 18.30, e arriverà in piazza Gennargentu passando in processione da via del Redentore, piazza Serri, via Deroma, via Terralba e via Monte Albo. A organizzare la ventinovesima edizione della festa, come ogni anno dal 1997, è il Gruppo di Cultura Popolare. Sono stati i soci, da una chiacchierata con gli anziani della città, a riscoprire una tradizione di antiche origini e riportarla in auge, rendendola una delle ricorrenze più amate. «San Sebastiano in piazza nel suo altarino, il grande fuoco, i balli, gli abbracci, il trambusto che termina con il silenzio delle braci, tutto questo ci fa pensare al grande lavoro che comporta questa nostra passione», spiega il presidente del Gcp Saverio Usai. (d.l.)

