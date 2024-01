San Sebastiano campione d’inverno  

La San Sebastiano Ussana è campione d’inverno. La squadra allenata da Calabretta chiude il girone d’andata del campionato regionale di C1 al primo posto in classifica grazie al successo interno per 6-4 sull’Happy Fitness Center. Protagonista Gian Marco Saddi con ben 5 gol, oltre alla firma di Roberto Mereu, nella nona vittoria su dieci gare disputate dalla prima della classe.

Dietro la capolista

Insegue a due punti di distanza il Quartu secondo in classifica. A Sassari la formazione di Diana ha battuto 7-3 l’Ichnos grazie alla tripletta di Cau e alle doppiette di Manunza e Serginho. Resta più staccata al terzo posto la Villacidrese che osservava il turno di riposo e ora ha quattro lunghezze da recuperare all’Ussana. Ritorna in campo con un successo il Villaspeciosa che batte 5-4 in trasferta il Futsal Villasor. A segno Addari, Perez, Podda, Atzori e Tola.

Salvezza

È arrivata la prima vittoria in campionato del Babylon nello scontro diretto contro il Futsal 4 Mori. Dopo nove sconfitte nelle prime gare di campionato si è sbloccata anche la squadra allenata da Migheli. La sfida salvezza disputata a Usini finisce 5-3 grazie alla tripletta di Ferri e i gol di Pinna e Rafinha, che permettono l’aggancio in classifica proprio ai 4 Mori. Successo pesante anche per la Fanni Futsal Sassari che si impone per 3-2 a Sa Duchessa sul campo del Cus Cagliari con la doppietta di Yamada e la rete di Veiga. Da sabato prossimo si riparte con il girone di ritorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA