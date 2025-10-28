VaiOnline
Monserrato
29 ottobre 2025 alle 00:19

San Saturnino, tappa in città per i pellegrini 

Monserrato spinge sempre più sul turismo religioso. Con un protocollo d’intesa siglato lunedì sera con l’associazione Athanatos, il Comune ha ufficializzato l’istituzione della tappa monserratina del Cammino di San Saturnino, che ripercorre i luoghi di culto dedicati al martire cagliaritano. Il percorso sarà strutturato per essere fruibile tutto l’anno. Dopo aver aderito ai cammini di Bonaria e San Giorgio, la città si candida a essere un punto d’appoggio per migliaia di pellegrini.

«I cammini religiosi, oltre che itinerari di fede, rappresentano una possibilità di visitare luoghi non conosciuti e di valorizzarne il patrimonio storico, culturale e naturale», commenta l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Offrono inoltre un'occasione di turismo che promuove una mobilità più lenta, e sono importanti per l’indotto economico. Monserrato rappresenta un momento importante dei cammini, visto che risulta essere l’ultima o la prima tappa, rispetto a Cagliari, per il pellegrino».

