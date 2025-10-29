San Saturnino, oggi la città si ferma per celebrare il suo patrono 

Oggi si celebra San Saturnino, patrono della città e figura simbolica per tutta la comunità. I festeggiamenti in onore di “Santu Sadurru” hanno preso il via ieri nella Basilica di San Saturnino. Qui si è tenuta la recita dei vespri solenni, presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe Baturi.

Il cuore delle celebrazioni avrà luogo oggi, data del martirio. I festeggiamenti cominceranno alle 10 con una processione che partirà dalla cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia. Durante il corteo, le reliquie del Santo saranno portate attraverso alcune vie della città, fino a giungere alla basilica di San Saturnino.

Alle 11 è prevista la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Baturi. Sarà un momento di forte raccoglimento, in cui i fedeli potranno riflettere sul significato del martirio di San Saturnino e sul messaggio di pace che questa figura rappresenta per la comunità. Le celebrazioni saranno visibili anche in streaming sui canali social della Diocesi di Cagliari.

Intanto ieri si è concluso - con una solenne processione dalla Cattedrale alla Basilica – anche il Cammino di San Saturnino, organizzato dall’associazione Athanatos e giunto alla sua nona edizione.

