VaiOnline
Festa.
30 ottobre 2025 alle 00:17

San Saturnino, oggi la città si ferma per celebrare il suo patrono 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi si celebra San Saturnino, patrono della città e figura simbolica per tutta la comunità. I festeggiamenti in onore di “Santu Sadurru” hanno preso il via ieri nella Basilica di San Saturnino. Qui si è tenuta la recita dei vespri solenni, presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe Baturi.

Il cuore delle celebrazioni avrà luogo oggi, data del martirio. I festeggiamenti cominceranno alle 10 con una processione che partirà dalla cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia. Durante il corteo, le reliquie del Santo saranno portate attraverso alcune vie della città, fino a giungere alla basilica di San Saturnino.

Alle 11 è prevista la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Baturi. Sarà un momento di forte raccoglimento, in cui i fedeli potranno riflettere sul significato del martirio di San Saturnino e sul messaggio di pace che questa figura rappresenta per la comunità. Le celebrazioni saranno visibili anche in streaming sui canali social della Diocesi di Cagliari.

Intanto ieri si è concluso - con una solenne processione dalla Cattedrale alla Basilica – anche il Cammino di San Saturnino, organizzato dall’associazione Athanatos e giunto alla sua nona edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 