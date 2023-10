San Saturnino, la festa della città 

La sua decapitazione risale al 30 ottobre 303, quando l’imperatore di Roma Diocleziano, decreta la persecuzione di tutti i cristiani. Il giovane nobile cagliaritano Saturnino era tra questi, ma imprigionato e interrogato, lui confermò la sua adesione al cristianesimo. Furono i suoi fratelli a portare via il suo corpo per dargli degna sepoltura.

Sono questi gli ultimi attimi di vita del patrono di Cagliari che ogni anno, il 30 ottobre, lo celebra nella sua Basilica paleocristiana in piazza San Cosimo. Un appuntamento in onore di “Santu Sadurru”, così come lo chiamano in città, a cui sempre partecipano le autorità religiose, civili, locali e militari.

I festeggiamenti sono entrati nel vivo domenica con il canto dei vespri solenni. Mentre la celebrazione, presieduta dal vescovo Giuseppe Baturi, nel giorno della vigilia, è stata caratterizzata dal tradizionale messaggio alla città. Tre i temi affrontati dall’Arcivescovo: i tanti conflitti in corso nel mondo, il cammino pastorale diocesano con particolare riferimento ai giovani e alla speranza di cambiamento e, infine, la proposta di riprendere anche a Cagliari la grande intuizione di papa Francesco, relativa alla costruzione di un Patto o Alleanza educativa.

Il messaggio di Baturi

«La festa del nostro patrono San Saturnino», ha detto il vescovo, «si svolge in un momento di grave tensione globale di natura politica e militare. E soprattutto, morale. Da venti giorni, l’attenzione di tutti è polarizzata sulla Palestina, la nostra Terra Santa, accesa da un fuoco di morte e distruzione che non risparmia neanche i neonati. Convocando l’ora di preghiera dello scorso 27 ottobre, papa Francesco ha gridato: “Tacciano le armi! La guerra cancella il futuro”. San Saturnino, giovane morto a motivo della fede a seguito di un irrazionale oscuramento di massa, ci esorta a prendere una sola parte, quella della pace, della tutela della vita e della dignità degli uomini nonché della libertà dei popoli».

Ieri mattina la processione con le reliquie del martire ha attraversato alcune vie della città prima della celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo, che ha anche invitato i fedeli a fare proprie le parole del cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini: «Avere il coraggio dell’amore e della pace qui, oggi, significa non permettere che odio, vendetta, rabbia e dolore occupino tutto lo spazio del nostro cuore, dei nostri discorsi, del nostro pensare». Alle 19, l’orchestra diretta dalla maestra Stefania Pineider, ha eseguito la Passio Beatissimi Saturnini , l’opera sinfonica del maestro Vittorio Montis.

RIPRODUZIONE RISERVATA