San Saturnino, il cammino arriva in città 

Il Cammino di San Saturnino, in cui il simulacro del santo tocca varie località in Sardegna, arriverà anche a Sestu. La tappa prevista è per il prossimo sabato 28, nella chiesa di San Giorgio dalle sedici e trenta, con i saluti delle autorità civili e religiose.

Una serata di fede, ma anche musica e cultura. Ci sarà infatti “PedagogicaMente”, una serie di letture e riflessioni in piazza a cura dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Sestu e del corso di catechismo della parrocchia. L’accoglienza sarà a cura dei gruppi folk e della banda, con musiche tradizionali e launeddas. Importante anche il momento di lettura di poesie del Gruppo Culturale, a cura della poetessa Alessandra Sorcinelli. L’evento è organizzato, con il patrocinio del Comune di Sestu, dall’associazione Athanatos e in collaborazione con i gruppi folkloristici locali. L’accoglienza in piazza sarà curata dalla Società Cooperativa Agricola Ortosestu.

