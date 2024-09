San Salvatore, una festa da record 

Non è più un evento solo del paese. Quella che si è appena conclusa è stata la festa di san Salvatore dei record.Mai come questa volta, attorno a quell’esercito di uomini vestiti di bianco, si era vista così tanta gente. Fedeli arrivati da ogni angolo dell’Isola, ma soprattutto turisti che vanno via dal Sinis affascinati dal rito della Corsa degli Scalzi. Ma non sono passati inosservati nemmeno i mortaretti voluti dal Comitato che, grazie alle offerte dei cittadini, ha organizzato i festeggiamenti civili: domenica sera sono durati 40 minuti. Da quando il Santo è arrivato in via Tharros fino al momento in cui è arrivato in via Roma, poco prima dell’ingresso in chiesa. Ma ha funzionato anche il nuovo piano di sicurezza predisposto dal Comune durante la manifestazione. «Concludiamo la festa di San Salvatore con la certezza di aver raggiunto un buon livello organizzativo grazie al contributo di ogni soggetto coinvolto dalle due associazioni al comitato dei festeggiamenti fino al Comune - commenta il sindaco Andrea Abis - Questa edizione ha raggiunto un numero di presenze che supera in maniera importante quello delle precedenti: erano circa 10mila all’arrivo. Riuscire a tutelare l’evento nella sua integrità e contemporaneamente gestire una mole di pubblico di tali dimensioni è il compito che ci viene assegnato. Il nostro impegno è migliorare ancora, anno dopo anno».

Le Scalze

Sono state le Scalze ieri mattina a chiudere i festeggiamenti dopo nove giorni di preghiere, emozioni, musica e buon cibo. Quattrocento donne, con indosso il costume tradizionale, hanno percorso i sentieri sterrati del Sinis per riportare il simulacro di “Santu Srabadoeddu” da San Salvatore alla chiesa di Santa Maria Assunta dove rimarrà custodito per un altro anno. Hanno rinnovato il voto tra lacrime e commozione, ordinate su due file, in preghiera. E così la festa anche quest'anno è finita. Le porte di quelle piccole case realizzate con mattoni di terra cruda che in passato venivano utilizzate nei periodi della raccolta del grano, dopo una settimana di festeggiamenti in onore del Santo sono state chiuse. Nell’antico villaggio è calato il sipario, a San Salvatore regna nuovamente silenzio. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA