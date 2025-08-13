VaiOnline
Cabras.
14 agosto 2025 alle 00:45

San Salvatore sotto la scure dei tagli  

Per la Corsa degli Scalzi 80mila euro in meno, festeggiamenti a rischio 

La fede e la devozione non mancheranno, ma rispetto all’anno scorso ci sono poche risorse per organizzare la “Corsa degli Scalzi di sabato 6 e domenica 7 settembre. La Regione ha tagliato i fondi anche per San Salvatore e adesso il Comune di Cabras sta cercando di far quadrare i conti. «Missione non semplice - tiene a precisare il sindaco Andrea Abis – Di certo la sicurezza è assicurata sia per i 900 uomini sia per il pubblico». In cassa ci sono quasi 80mila euro in meno rispetto al 2024. Lo scorso anno dalla Regione erano arrivati 180mila euro, per il 2025 invece sono previsti 105mila euro. «Abbiamo presentato un progetto da 210mila euro - spiega il sindaco - ma purtroppo la Regione ci ha finanziamento la metà. Forse qualcuno non ha ancora colto l’importanza di questo evento ma soprattutto la mole di persone che raggiunge Cabras durante la manifestazione».

I rischi

E non è detto ad esempio che in via Tharros ci sarà come lo scorso anno la mega tribuna per accogliere i turisti, gli anziani e le autorità. «Avevamo speso circa 6mila euro, grazie alla disponibilità della Fondazione Oristano - ricorda Abis - Ma si tratta sempre di risorse che sommate a tutte le altre fanno cifra». In forse anche la fascia di delimitazione con paletti e corde su entrambi i lati delle vie Tharros a Cabras, da dove il sabato mattina c’è la partenza e la domenica sera l'arrivo degli Scalzi. «Lo scorso anno per realizzare i buchi nell'asfalto erano stati investiti tanti soldi - va avanti il sindaco - La nostra idea si era dimostrata ottima, davanti a tutti c'era una corsa ordinata e pulita grazie a questo sistema di sicurezza. Peccato però che a causa dei tantissimi tagli per la posa della nuova rete idrica e poi del nuovo asfalto, i fori sono stati tappati. Bisognerebbe fare tutto da capo, ma dobbiamo fare i conti con le risorse disponibili». La strada almeno è stata sistemata.

Gli eventi

Il Comune di Cabras taglierà il contributo al comitato organizzatore dei festeggiamenti civili: «Purtroppo siamo costretti, con il Comitato c’è un dialogo continuo e trasparente» aggiunge. A breve verrà reso noto il calendario con gli spettacoli che animeranno il borgo di San Salvatore prima del grande evento. «Nonostante i pochi soldi a disposizione, stiamo lavorando al meglio per cercare di mettere in piedi un evento sicuro e ordinato».

