Tortolì
14 settembre 2025 alle 00:23

San Salvatore, s’imbidu per il bimbo 

Riccardo Pinna ha 2 anni e mezzo, suo papà Stefano 34. Partecipando con il nome del piccolo, l’imprenditore si è aggiudicato s’imbidu di san Salvatore per 250 euro. Somma offerta per il simulacro grande del Santissimo nella prima parte dell’asta pubblica di venerdì sera sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. Subito dopo i primi spari di cuettus è cominciata l’asta, con il comitato che ha aperto la sfida a cui hanno preso parte i Pinna. I quali hanno acquisito il diritto di partecipare ai festeggiamenti in onore del Santissimo che sono iniziati che proseguiranno fino a martedì sera, quando si concluderà l’edizione de is Festas de sartu. Ad aggiudicarsi il simulacro piccolo di san Salvatore, nella fase finale di un rito antico e unico in Sardegna, è stata la coppia di Girasole Angelo Palmas-Vanda Cireddu che ha offerto 300 euro. Custodiranno in casa la statuina fino al 30 novembre. (ro. se.)

