VaiOnline
Senorbì
11 giugno 2026 alle 00:31

San Salvatore, sabato la festa più sentita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Senorbì si prepara a celebrare la Festa di San Salvatore da Horta. Sabato, la comunità del centro della Trexenta si raccoglie per onorare un culto particolarmente sentito. L’iniziativa è promosso dal comitato di San Salvatore, presieduto da Salvatore Caria, in stretta collaborazione con don Giancarlo Dessì, parroco di Santa Barbara. Il programma prevede alle 19 la messa solenne nella chiesa parrocchiale, concelebrata da padre Ambrogio, dei frati francescani. Al termine della celebrazione eucaristica avrà luogo la processione per le vie del paese: il percorso toccherà via Carlo Sanna, via Coraddu, via Lonis e via Giuseppe Atzeni, per concludersi alla chiesa di San Sebastiano, dove verrà impartita la benedizione ai fedeli, prima de “su cumbidu a sa sarda”, il tipico rinfresco della festa, offerto dal comitato. Ad accompagnare il corteo, gruppi folk e i tradizionali suonatori di launeddas, in un abbraccio tra fede e cultura sarda. ( sev.sir. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione rispetta le indicazioni date anche in Sardegna dalla Corte dei Conti

La scelta “trasparente” di Catania: una gara pubblica per la cessione

Gli scali della Sicilia sud-orientale cercano soci privatiVia al bando internazionale: «È un obbligo di legge»  
Al. Car.
Viabilità

Via ai lavori sulla 195, sono i giorni del caos

Aperto il cantiere per ristrutturare la strada: traffico subito in tilt, disagi sino al 31 luglio  
Mariangela Lampis RIPRODUZIONE RISERVATA
Verso il ballottaggio.

Tempio, dialogo tra Pd e Addis?

Andrea Busia
Fisco

Meloni: meno tasse per il ceto medio

E avvisa le attività “apri e chiudi”: «Non siamo la Repubblica delle banane» 
Rimini

Dassilva, il pianto di un uomo libero: «Rinata la giustizia»

Oltre 15 ore di camera di consiglio L’assoluzione gela i figli di Pierina 