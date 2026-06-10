San Salvatore, sabato la festa più sentita 

Senorbì si prepara a celebrare la Festa di San Salvatore da Horta. Sabato, la comunità del centro della Trexenta si raccoglie per onorare un culto particolarmente sentito. L’iniziativa è promosso dal comitato di San Salvatore, presieduto da Salvatore Caria, in stretta collaborazione con don Giancarlo Dessì, parroco di Santa Barbara. Il programma prevede alle 19 la messa solenne nella chiesa parrocchiale, concelebrata da padre Ambrogio, dei frati francescani. Al termine della celebrazione eucaristica avrà luogo la processione per le vie del paese: il percorso toccherà via Carlo Sanna, via Coraddu, via Lonis e via Giuseppe Atzeni, per concludersi alla chiesa di San Sebastiano, dove verrà impartita la benedizione ai fedeli, prima de “su cumbidu a sa sarda”, il tipico rinfresco della festa, offerto dal comitato. Ad accompagnare il corteo, gruppi folk e i tradizionali suonatori di launeddas, in un abbraccio tra fede e cultura sarda. ( sev.sir. )

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