San Salvatore, raccolta della legna  

È un atto di fede ma anche un momento di incontro tra le generazioni che animano la comunità. L’antica usanza della raccolta della legna per il falò di San Salvatore torna in scena a Uras. Dalla questa mattina, un centinaio di uomini è al lavoro per il taglio delle frasche degli alberi della località Cungiau de linnas, dietro al cimitero.

«Siamo suddivisi in quattro gruppi. Abbiamo l’autorizzazione del Comune e della Forestale per il taglio e la pulizia del sottobosco. Dalle 8 si raccolgono i tronchi sui carrelli dei trattori fino all’ora di pranzo», spiega Luca Olmetto, uno dei rappresentanti del gruppo dei raccoglitori più numeroso, che conta una trentina di uomini. Dopo il pranzo in una piazzetta del paese oppure in campagna, a seconda delle scelte di ciascun gruppo, è di sera che la festa entra nel vivo.

«Dopo le 18.30 i carri carichi di legna sfileranno lungo la via principale e faremo tappa in tutti i bar del paese. Poi, scaricheremo la legna sul braciere a pochi passi dalla chiesetta di San Salvatore», anticipa Olmetto. Il falò verrà acceso il pomeriggio di lunedì, al passaggio della processione che accompagnerà la statua di Gesù Salvatore dalla parrocchia di Santa Maria Maddalena alla piccola chiesa. «Speriamo che si aggiungano alla raccolta dell’anno prossimo nuovi giovani, per portare avanti la tradizione», conclude Olmetto.

