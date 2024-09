San Salvatore,  processione e divieti 

Oggi a Boroneddu si festeggia San Salvatore ed è in programma la processione. Il Comune ha quindi emanato un’ordinanza per regolamentare il traffico durante il suo svolgimento. In particolare è prevista la sospensione momentanea della circolazione di tutti i veicoli, esclusi ovviamente quelli delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso, lungo le vie Savoia, del Ponte, Brigata Sassari, Satta, San Lorenzo e fino al santuario campestre di San Salvatore dalle 18 alle 19 circa. ( a. o. )

