San Salvatore perde due serate  ma sarà sempre grande festa 

La festa ci sarà, ma in tono minore. A Cabras fervono i preparativi per San Salvatore e la Corsa degli scalzi. Come sempre i festeggiamenti civili verranno organizzati dal comitato grazie alle offerte raccolte casa per casa nei mesi scorsi e al Comune che finanzia l'evento con il contributo regionale. Da Cagliari però quest'anno arriveranno 105mila euro, la metà rispetto alla cifra chiesta dall’amministrazione. Il sindaco Andrea Abis nei giorni scorsi aveva dichiarato che il Comune non avrebbe tagliato i fondi per la sicurezza ma avrebbe potuto ritoccare quelli per i festeggiamenti civili. «Purtroppo ci saranno due serate in meno, nel villaggio di San Salvatore il primo e il due settembre non ci sarà nessuno spettacolo - spiega il presidente del comitato, Simone Pisci - E poi, come vuole la tradizione, silenzio anche venerdì 5 settembre. Domani verranno stampati i cartelloni con il programma completo. Siamo riusciti, nonostante tutto, a mettere in piedi delle belle serate». Il Comune invece si occuperà del pagamento della serata finale domenica dopo la corsa, in piazza Stagno a Cabras. «Ringrazio la comunità per le offerte donate - commenta Pisci - Grazie alla loro generosità sarà possibile animare il villaggio». La festa inizierà venerdì 29 all’alba: saranno le Scalze ad aprire i festeggiamenti in onore a San Salvatore. In 350, con indosso l'abito tradizionale, trasporteranno il simulacro di Santu Srabadoreddu dalla pieve di Santa Maria alla chiesetta dell'antico villaggio. ( s.p. )

