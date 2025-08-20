VaiOnline
Cabras.
21 agosto 2025 alle 00:22

San Salvatore perde due serate  ma sarà sempre grande festa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La festa ci sarà, ma in tono minore. A Cabras fervono i preparativi per San Salvatore e la Corsa degli scalzi. Come sempre i festeggiamenti civili verranno organizzati dal comitato grazie alle offerte raccolte casa per casa nei mesi scorsi e al Comune che finanzia l'evento con il contributo regionale. Da Cagliari però quest'anno arriveranno 105mila euro, la metà rispetto alla cifra chiesta dall’amministrazione. Il sindaco Andrea Abis nei giorni scorsi aveva dichiarato che il Comune non avrebbe tagliato i fondi per la sicurezza ma avrebbe potuto ritoccare quelli per i festeggiamenti civili. «Purtroppo ci saranno due serate in meno, nel villaggio di San Salvatore il primo e il due settembre non ci sarà nessuno spettacolo - spiega il presidente del comitato, Simone Pisci - E poi, come vuole la tradizione, silenzio anche venerdì 5 settembre. Domani verranno stampati i cartelloni con il programma completo. Siamo riusciti, nonostante tutto, a mettere in piedi delle belle serate». Il Comune invece si occuperà del pagamento della serata finale domenica dopo la corsa, in piazza Stagno a Cabras. «Ringrazio la comunità per le offerte donate - commenta Pisci - Grazie alla loro generosità sarà possibile animare il villaggio». La festa inizierà venerdì 29 all’alba: saranno le Scalze ad aprire i festeggiamenti in onore a San Salvatore. In 350, con indosso l'abito tradizionale, trasporteranno il simulacro di Santu Srabadoreddu dalla pieve di Santa Maria alla chiesetta dell'antico villaggio. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 