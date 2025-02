San Salvatore, nuovo comitato 

«Era uno dei miei sogni. E ora finalmente si realizza». Cambio di bandiera per San Salvatore. Pochi giorni fa l’ex presidente del comitato organizzatore della festa Gianni Meli, ha passato il testimone a Simone Pisci. Spetterà a lui e al suo gruppo l’organizzazione dei festeggiamenti civili in onore a San Salvatore, da sabato 30 agosto al 7 settembre, nel villaggio del Sinis. Per Simone Pisci, 30 anni, una grande responsabilità. «Avevo 13 anni quando chiesi al sacerdote di diventare il presidente del comitato di San Salvatore - racconta Simone Pisci - Mi era stato detto che bisognava aspettare e ora ci siamo. Per me è un onore, San Salvatore è il nostro protettore. Vogliamo regalare una bella festa a tutta la comunità». Per farlo servirà l’aiuto di tutto il paese: il comitato organizzerà la questua. Durante l’anno sarà presente in varie manifestazioni per raccogliere fondi». ( s.p. )

