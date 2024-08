San Salvatore e Virtus, il derby sotto Natale  

Esordio abbordabile per il San Salvatore, più complesso per la Virtus Cagliari. Con la pubblicazione dei calendari ha preso ulteriormente forma la prossima Serie A2 Femminile di basket al via sabato 5 ottobre.

La formazione selargina, affidata alle cure del nuovo coach Jonata Chimenti, inizierà dal PalaVienna contro Torino, compagine che lo scorso anno si è salvata ai play-out. Volerà a Costa Masnaga, invece, la Virtus, che troverà sulla sua strada anche Giulia Olandi, promettente ala algherese inserita ormai in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra lombarda.

Il secondo turno, in programma 7 giorni più tardi, offrirà al San Salvatore la sfida quasi proibitiva contro l’ambizioso Sanga Milano, deciso a ritrovare subito l’A1 dopo la retrocessione di qualche mese fa. Al debutto casalingo le virtussine di Fabrizio Staico dovranno invece vedersela con un’altra neopromossa come Benevento.

Da cerchiare in rosso sul calendario anche l’8° turno (23 novembre), quando Granzotto tornerà a Selargius da grande ex con la sua Cestistica Spezzina. Saranno le luci natalizie, infine, a fare da sfondo al derby d’andata, in programma a Cagliari il 21 dicembre (12esima giornata). Il ritorno si giocherà al PalaVienna il 5 aprile. Nella giornata conclusiva della regular season, fissata per il 12 aprile, il San Salvatore sarà di scena a Empoli mentre la Virtus ospiterà San Giovanni Valdarno.



