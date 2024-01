san salvatore battuto e sorpassato 

S. G. Mantova 67

San Salvatore S. 53

San Giorgio Mantova : Fietta 10, Novati 6, Llorente 2, Bottazzi 16, Orazzo 10, Dell’Olio 11, Nwachukwu, Petronio 4, Cremona 8, Ndiaye, Ranzato. Allenatore Purrone

Techfind Selargius : Reani 11, Mura 10, Granzotto, Ceccarelli 8, Pavrette 4, El Habbab 16, Pandori 4, Valenti ne, Lapa ne, Corongiu ne. Allenatore Righi

Arbitri : Schiano di Zenise di Trieste e De Rico di Venezia

Parziali : 16-13; 31-29; 52-45



Si allunga la serie negativa della Techfind Selargius, che a Mantova incassa la terza sconfitta consecutiva nel campionato di A2 Femminile (67-53 il finale).

Dopo una prima parte di gara equilibrata, le giallonere sono parse troppo molli al rientro in campo e hanno finito per essere travolte dall’accelerazione piazzata dalle rivali tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo periodo. Vane le buone prestazioni individuali di El Habbab (16 punti e 7 rimbalzi) e Reani (11 personali con 3/4 dall’arco).

Sorpasso

La sconfitta costa il sorpasso in classifica da parte delle virgiliane, ora seste a quota 20 punti. Solo tre settimane dopo l’aggancio al quarto posto che era valso la storia qualificazione alla Coppa Italia, il quintetto di Righi scivola invece in settima posizione.

La cronaca

Falsa partenza per Granzotto e compagne, sotto di 11 lunghezze in avvio dopo la tripla dell’ex Dell’Olio. Dopo il timeout, le selargine prendono a macinare gioco e piazzano il controbreak che riporta la sfida sui binari dell’equilibrio. Il punto a punto dura fino alla pausa lunga (31-29), poi il San Salvatore mette la testa avanti grazie a Reani e Ceccarelli. Il sorpasso, però, si rivela illusorio: Mantova si riprende l’inerzia e con un parziale di 14-0 tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo periodo e scappa via toccando anche il +18.

Il commento

Amaro il commento di coach Righi: «Possiamo accettare di perdere una partita, ma non di essere surclassati in termini di cattiveria ed energia», afferma, «non ci resta che tornare in palestra e lavorare duro in vista della prossima gara con Carugate».



