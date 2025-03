San Quirico, si riaprono i giochi 

Sembrava un progetto definitivamente archiviato e dimenticato. E invece l’idea di un impianto solare termodinamico “ibrido”, nelle campagne fra Oristano e le borgate agricole di Tiria e San Quirico, sembra riprendere vigore. Forte di una sentenza del Tar che ha accolto il ricorso della San Quirico solar power (braccio sardo della Clp project di Bolzano) contro il Comune di Oristano. La partita non è chiusa, resta pendente anche un ricorso al Consiglio di Stato ma il Comitato per la salute e la qualità della vita è già in trincea. «Qui non realizzeranno mai quell’impianto» ripete il portavoce Antonello Garau.

La storia

Era il 2014 quando la ditta presentò negli uffici comunali il progetto per realizzare un impianto termodinamico ibrido per la produzione di energia elettrica attraverso pannelli solari e una centrale a biomasse (che dovrebbe bruciare 75 tonnellate di legna al giorno). Investimento di oltre 80 milioni di euro, con nuovi posti di lavoro e un notevole indotto. Le promesse e le rassicurazioni da parte della ditta non hanno mai convinto i cittadini, in particolare i residenti nelle borgate che da subito si sono opposti al progetto dando vita a un Comitato spontaneo da anni in prima linea per difendere il territorio. Una battaglia che nel tempo è stata condivisa da associazioni, sindacati e da tutte le amministrazioni comunali della zona oltre che dalla Provincia. «Una zona a vocazione agricola e con produzioni biologiche non può ospitare impianti industriali» è stato ribadito in tutte le sedi dal Comitato spontaneo.

Lo scontro

La Solar power però è sempre andata avanti ma nel 2019 il piano si è infranto contro lo scoglio della Regione che aveva negato l’autorizzazione unica al progetto per la mancanza di diversi requisiti. Inizia così una lunghissima battaglia a suon di ricorsi e impugnazioni, il nodo della questione è la mancanza di disponibilità delle terre su cui realizzare l'impianto (circa 77 ettari). Secondo gli uffici regionali prima e il Tar poi la ditta non dispone delle aree necessarie, né di quelle di proprietà della Asl né di quelle comunali visto che la convenzione siglata nel 2014 tra il Comune e l'impresa sarebbe decaduta.

Il ricorso

La società però non ci sta e tenta un’ultima carta. Assistita dagli avvocati Piero Franceschi, Mario Sanino e Fabrizio Viola impugna quei verdetti ritenendo in particolare che «la convenzione urbanistica stipulata con il Comune il 30 dicembre 2014 non è mai decaduta». Il 12 febbraio scorso i giudici del Tar accolgono il ricorso della San Quirico solar power contro il Comune, rappresentato dall’avvocata Gianna Caccavale. Secondo l’amministrazione comunale la convenzione non esiste più perché, trascorsi i termini, il progetto originario è stato modificato in maniera sostanziale e non è mai stato presentato quello definitivo. La ditta d’altro canto ritiene di aver presentato regolarmente il progetto che poi è stato rivisto durante la fase istruttoria. Tesi accolta dai giudici. «La partita si riapre – commenta l’avvocato Franceschi - attendiamo l’esito dell’altro ricorso al Consiglio di Stato. In ogni caso bisognerà capire quali sono oggi le intenzioni della ditta visto che lo scenario è cambiato completamente». Negli uffici comunali si vive una certa apprensione «aspettiamo l’altro verdetto e valuteremo le prossime mosse» osserva l’avvocata Caccavale. Non hanno dubbi i cittadini. «La sentenza va approfondita alla luce delle nuove normative statali e regionali in materia di impianti per la produzione di energia – sostiene Antonello Garau – di certo se la Solar power prosegue nel progetto di un impianto industriale dal carattere speculativo, incontrerà la ferma opposizione del Comitato. E confidiamo nella contrarietà dei Comuni di Oristano, Palmas Arborea, Siamanna, Simaxis e Villaurbana».

