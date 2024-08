San Priamo, via le radici dalla strada 

Via le radici dei pini e nuovo asfalto nel tratto della vecchia 125 a circa due chilometri dal villaggio di San Priamo (direzione Cagliari). Lo ha assicurato la Provincia del Sud Sardegna (ente gestore della strada) nel corso di un incontro con il Comune di San Vito che aveva chiesto, appunto, un intervento urgente.

Quel tratto di strada lungo appena 200 metri da diversi anni costituisce un pericolo per chi la percorre, in particolare i motociclisti. A nulla – se non a peggiorare la situazione – è servito ricoprire le radici con asfalto. L’unico accorgimento da parte della Provincia, sino ad ora, è stato quello di piazzare dei cartelli di pericolo con l’indicazione di transitare a velocità moderata. Adesso la rassicurazione di un intervento risolutivo, e cioè il taglio delle radici (potrebbe essere necessario il taglio di un pino) e la posa di un nuovo manto in asfalto. (g. a.)

