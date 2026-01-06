VaiOnline
San Vito.
07 gennaio 2026 alle 00:57

San Priamo, strada rovinata dalle radici 

Neanche nel corso del 2025 – dopo anni di segnalazioni e proteste – è stato sistemato il tratto di strada della vecchia 125 tra San Priamo e lo svincolo per la nuova Orientale. Un tratto di circa 200 metri ad alto rischio incidenti a causa degli avvallamenti provocati dalle radici dei pini. L’unico accorgimento da parte della Provincia è stato quello di piazzare cartelli di pericolo con l’indicazione di transitare a velocità moderata. Da gennaio a giugno del 2025, inoltre, con la chiusura per lavori della galleria S’Arexini sulla nuova 125, quel tratto è stato uno dei più trafficati.

Non si contano neanche più le richieste ufficiali di intervento da parte del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi: mai una risposta. Così come ci sono state le segnalazioni da parte dei pendolari. Amministratori e cittadini, insomma, chiedono che il 2026 sia davvero l’anno degli interventi per mettere in sicurezza le strade. (g. a.)

