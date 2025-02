San Priamo, la casa di riposo inserita nel piano triennale  

Sì del Consiglio all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per inserire all’interno del programma triennale delle opere pubbliche la casa di riposo per anziani al posto dell’ostello della gioventù di San Priamo. Le risorse necessarie per la riconversione della struttura ammontano a due milioni e mezzo di euro: un milione per il 2025, 1,2 per il 2026 e 300mila per il 2027. Il progetto prevede la riconversione dell’ostello (abbandonato da anni) in una struttura sociale per anziani con (eventualmente) un partenariato tra pubblico e privato per renderlo operativo.

«Per il 2025, primo anno del programma – ha spiegato l’assessore al Bilancio Alberto Fundoni - la dotazione è di un milione di euro più un euro simbolico a titolo di compartecipazione del capitale privato. Si tratta di una misura, appunto, simbolica poiché al momento non è quantificabile ma che lo sarà nel momento in cui saranno definiti i dati economici e gli elementi essenziali del contratto».

Lo scorso anno, col primo bando pubblicato dal Comune di San Vito, non si fece avanti nessuno. Poco dopo è arrivato dalla Regione il finanziamento da 2,5 milioni di euro: «Faremo noi i lavori – aveva detto il sindaco Marco Antonio Siddi - per poi cercare di darlo in gestione già pronto all’uso». Quella di San Priamo sarebbe la prima casa di riposo per anziani del Sarrabus. Un’altra struttura simile è in programma a Villaputzu, sul lungomare di Porto Corallo: l’opera, anche in questo caso, è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. (g. a.)

