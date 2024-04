San Priamo, i residenti ripuliscono l’area dove c’è la Madonnina 

Hanno chiesto in prestito due decespugliatori, si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito tutta l’area dove si trova la Madonnina, il simbolo di San Priamo. I protagonisti sono ancora una volta i residenti. «Abbiamo ripulito San Priamo dalle erbacce - ha detto William Murgia, uno dei volontari - un grazie particolare agli amici che ci hanno prestato un decespugliatore, a mio figlio Maurizio e a Simone Cara». L’area dove si trova la Madonnina, all’ingresso del villaggio, era stata sistemata in maniera strutturale lo scorso luglio. Adesso la cura del verde: «Crediamo sia il modo giusto di agire - hanno detto i residenti - per dimostrare quanto davvero ci teniamo a San Priamo». Ai volontari sono arrivati i complimenti dal sindaco Marco Antonio Siddi: «Grazie ragazzi - ha detto - siete insuperabili». (g. a.)

