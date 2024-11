San Priamo, asfalto pericoloso 

Il tratto di strada della vecchia 125 tra San Priamo e lo svincolo per la Nuova orientale è a rischio a causa delle radici dei pini. La Provincia del Sud Sardegna infatti, nonostante le rassicurazioni fatte al Comune di San Vito lo scorso agosto, non è ancora intervenuta per ripristinare l’asfalto ed eliminare gli avvallamenti.

Quel tratto di strada lungo appena duecento metri da diversi anni costituisce un pericolo per chi la percorre, in particolare i motociclisti. L’unico accorgimento da parte della Provincia, sino ad ora, è stato quello di piazzare dei cartelli di pericolo con l’indicazione di transitare a velocità moderata. Ma adesso, con la prospettiva di una deviazione del traffico della nuova 125 (qualora venisse chiusa la galleria de S’Arrexini), l’intervento non è più rimandabile. «Chiediamo alla Provincia - ha detto Gian Piero Cuccu, assessore alle Borgate di San Vito - la messa in sicurezza di quel tratto nel più breve tempo possibile così come ci era stato assicurato». (g. a.)

