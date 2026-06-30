San Platano è salva: la festa si farà 

Sant’Isidoro salva San Platano. Le festa civile prevista ad agosto sembrava ormai da cancellare e riprogrammare l’anno prossimo a causa dell’assenza del comitato organizzatore. Un grande dispiacere per Villaspeciosa, dove l’appuntamento ha una valenza particolare e ha sempre avuto disponibile un gruppo di cittadini volontari pronto a occuparsi del programma.

Lieto fine

Invece anche questa estate sarà come le precedenti. A salvare la festa civile è stato l’ex comitato di Sant’Isidoro: «Abbiamo fatto uno sforzo», dice il presidente Maurizio Mameli, il quale poi spiega come «l’idea è nata quando ho detto a mia moglie di voler fare una pazzia e organizzare di nuovo, dopo Sant’Isidoro, la festa di San Platano». Così durante una riunione con gli amici e “soci” con cui ha dato vita alle iniziative per Sant’Isidoro un mese fa, «ho chiesto loro di organizzare anche San Platano, visto che nel paese non si trovava nessuno disposto a formare un nuovo comitato».

Disponibili

Tutti hanno accettato e, da qualche giorno, anche le mogli dei componenti stanno girando nel paese per la questua necessaria a raccogliere i fondi necessari. Gli organizzatori con l’iniziativa “Salviamo insieme la Festa” hanno dato la possibilità di donare tramite la piattaforma internet “Gofundme”.

«Speriamo che nel prossimo anno ci sia qualcuno che si metta di nuovo a disposizione per realizzare la festa civile di San Platano», continua Mameli, «mi sarebbe dispiaciuto tanto non seguire la tradizione di fine agosto».

Il Comune

Soddisfatto il sindaco Gianluca Melis: «Sono contento che sia arrivato un gruppo formato da donne e uomini che hanno deciso in questo tempo così ristretto di mettersi in gioco per non interrompere una trazione centenaria», il suo commento, «ci siamo incontrati la alcuni giorni fa e ho ringraziato tutti per l’essersi messi a disposizione, garantendo loro il supporto dell’amministrazione cittadina per le iniziative che decideranno a mettere in atto. La festa di San Platano sarà quella di ogni anno, anche se da un po’ di tempo mancano le persone che hanno voglia di mettersi in gioco per poter portare avanti le tradizioni».

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