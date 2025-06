San Pietro, un’altra estate in coda sul ponte 

Un’altra estate di lunghe code e polemiche a San Pietro, nel tratto dove c’è il vecchio ponte che consente di raggiungere Villasimius o – proseguendo dritti - la spiaggia di Cala Sinzias. Neanche per questa stagione, infatti, ci sarà il nuovo ponte che dovrebbe scongiurare il congestionamento del traffico. La realizzazione del viadotto, tra l’altro, era stata assicurata dalla Provincia (oggi Città Metropolitana) ormai dieci anni fa (i soldi sono stanziati da tempo, oltre un milione di euro). Anche per questo il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha inoltrato una richiesta di chiarimenti (e di «aggiornamenti urgenti») al commissario della Città Metropolitana Eugenio Lai. «È uno degli accessi principali – spiega Murgioni – verso Villasimius e la costa sud orientale. Il vecchio ponte, come tutti sanno, è inadeguato: carreggiata inferiore ai cinque metri, condizioni strutturali obsolete, impossibilità di sostenere il volume di traffico nei mesi estivi».

Murgioni rimarca come si verifichino «code di oltre 45 minuti per attraversare appena trenta metri di viadotto con disagi pesanti per residenti, lavoratori, turisti e imprese locali. Una situazione non più tollerabile che incide sulla sicurezza stradale, sull’ordine pubblico e sull’economia locale». Il primo cittadino propone anche «un sopralluogo congiunto sul posto, affinché si possa prendere visione diretta della situazione e valutare eventuali interventi urgenti o temporanei in attesa dell’opera definitiva».

I tempi

La realizzazione dell’opera potrebbe richiedere tempi più lunghi del previsto e, in ogni caso, il cantiere non partirà prima del 2026: «La Regione – chiarisce il commissario Eugenio Lai – sta valutando se il progetto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale oppure no. Nel primo caso le tempistiche sono lunghe». Inoltre «sempre la Regione ha chiesto chiarimenti e integrazioni che sono stati forniti dai progettisti a fine maggio». Lai aggiunge che «da parte nostra c’è la massima attenzione per effettuare tutti i lavori nel più breve tempo possibile, anche per questo ho messo a disposizione ulteriori trecentomila euro».

Il progetto

È da un milione e mezzo di euro e prevede la realizzazione del nuovo viadotto di fianco a quello vecchio. Subito dopo ci saranno delle rotatorie che consentiranno di proseguire per le spiagge di Castiadas e Costa Rei o per Villasimius. Il vecchio ponte invece sarà percorribile solo a piedi o in bicicletta mentre tutta l’area prospiciente sarà trasformata in una grande isola pedonale. Non quest’anno, pero: ancora una volta il Comune di Castiadas dovrà sopperire con tre semafori intelligenti. Che, soprattutto nei week end, dovranno essere aiutati (e tanto) dai vigili urbani.

