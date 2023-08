San Pietro Pascasio, si sblocca il restauro 

Infiltrazioni d'acqua, ringhiere arrugginite, atrio che quando piove si allaga, calcinacci esterni che cadono a causa dell’umidità sui muri. Sono solo alcuni delle criticità che nel 2020, l’allora parroco della chiesa di San Pietro Pascasio, don Andrea Piseddu, aveva segnalato chiedendo all’amministrazione comunale di intervenire per «permettere agli oltre quattromila fedeli della parrocchia di partecipare alle funzioni religiose senza rischiare di cadere nei laghi d’acqua che si formano quando piove».

Arrivano i fondi

Ora, finalmente, dopo tre anni nelle casse comunali potrebbero arrivare 150 mila euro la sua ristrutturazione. L’assessorato ai lavori pubblici ha, infatti, partecipato a un bando della Regione per la “Manutenzione straordinaria e riqualificazione di chiese”. Oggi a guidare la chiesa di San Pietro Pascasio c’è don Enrico Murgia. All’interno della struttura, edificata meno di quaranta anni fa, si avverte il forte odore di umidità e basta sollevare gli occhi verso il soffitto e osservare le pareti per notare le varie macchie causate dall’acqua, così come è facile vedere i ferri portanti che escono dal cemento.

«La richiesta di intervenire è arrivata anche dall’attuale parroco, che ha evidenziato lo stato di degrado della struttura e in modo particolare la necessità di mettere in sicurezza la copertura interessata da infiltrazioni di acqua piovana», spiega l’assessore Walter Caredda, «le infiltrazioni si sono rese visibili con le ultime piogge e questo bando ci dà la possibilità di avere un finanziamento per intervenire».

I problemi

I fondi, però, potrebbero non essere sufficienti per far fronte all’intero restyling. «Qualora finanziato, ci permettere di fare un primo intervento importante», chiarisce Caredda. «Oltre ai finanziamenti regionali, il nostro Comune, grazie a un particolare regolamento, che fa riferimento alla legge regionale del 1989, contenente i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per l’edilizia per il culto e gli altri edifici per servizi religiosi, può intervenire con il 10 per cento di fondi propri che provengono ogni anno dalle quote degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria».

Ma la comunità di San Pietro Pascasio aspetta anche di avere un nuovo oratorio, capiente e moderno che possa accogliere tutti i giovani che lo frequentano. La precedente consiliatura aveva già stanziato 160 mila euro, ma mancava il benestare della Cie. «Da parte del Comune il progetto è in campo», assicura Caredda, «stiamo aspettando che la Chiesa concluda la pratica».

