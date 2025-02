San Pietro, la piazza dimenticata 

Ad Assemini il centro storico e la chiesa di San Pietro attendono i lavori di rifacimento e manutenzione. «La piazza necessita di lavori – dice Rita Pani, una delle migliaia di parrocchiani – , ci sono molti gradini rotti e mattonelle divelte che sono antiestetici e soprattutto, pericolosi, e alcune zone sono un po’ terra di nessuno». Effettivamente passeggiare nella piazza e nelle vie acciottolate del centro storico può risultare difficoltoso soprattutto per chi magari lo fa con un passeggino o con un deambulatore: mattonelle rotte, rivestimenti staccati e un acciottolato in molti punti ormai ammalorato.

Il parroco

È trascorso più di un anno dal 2023 quando questi lavori parevano imminenti, come ricorda don Paolo Sanna, parroco di San Pietro: «La piazza versa in pessime condizioni da tanto tempo e non solo per la pavimentazione, come sa chi la vive quotidianamente come me. C’è un progetto fermo di circa un anno fa, già approvato sia dalla Soprintendenza sia dall’Ufficio tecnico della Curia: come parrocchia abbiamo chiesto di visionarlo dato che nulla sapevamo. Questa procedura – continua il prelato - mi ha stupito perché quando abbiamo finalmente visionato il progetto abbiamo constatato che prevede interventi a scacchiera e non uniformi. E poi mi sarei aspettato quantomeno di essere intervistato in fase di progettazione per condividere le urgenze e le necessità di un luogo tanto importante per Assemini, e non solo per la parrocchia o i credenti».

Il dbattito

Il centro storico di Assemini infatti è anche patrimonio culturale e artistico: la vicina chiesa di San Giovanni è una delle più antiche e preziose della Sardegna per elementi architettonici ed epigrafi contenute.

«San Pietro con il centro storico – dice la consigliera di minoranza Niside Muscas (FdI) – rappresenta il cuore di Assemini. Appare però un cuore con urgente bisogno di aiuto: l'intervento deve considerare le esigenze di chi frequenta questi luoghi, ed esige un rispetto e un’attenzione particolari frutto di collaborazione tra le parti per progettare interventi concordati con i loro fruitori. A chi piacerebbe infatti dopo aver fissato la data del proprio matrimonio da mesi, trovarsi nel bel mezzo di un cantiere?».

Il sindaco

«La chiesa – assicura il sindaco Mario Puddu – sarà convocata quando saranno affidati i lavori e quando si dovrà organizzare il cantiere e gestirne le varie fasi per interferire il meno possibile con le attività della parrocchia».

L’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni aggiunge: «Ora siamo in fase di accertamento della contabilità per via del bilancio che si sta predisponendo. Una volta reperite le risorse a copertura economica dell’opera e riadeguati gli atti di gara all'aggiornamento del codice degli appalti in vigore da gennaio ‘25, procederemo con la gara per l’assegnazione dei lavori».

«Tutti i progetti di restauro – chiude don Paolo – sono i benvenuti». Il piano triennale delle opere pubbliche c’è: il centro storico di Assemini attende sviluppi.

