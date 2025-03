“San Pietro isola ecologica”: ricorso al Consiglio di Stato 

La battaglia giudiziaria del Comune di Carloforte per veder riconosciuta la terza tranche del protocollo d’intesa “San Pietro isola ecologica del Mediterraneo” continuerà davanti al Consiglio di Stato. Nelle scorse settimane il Tar aveva rigettato il ricorso del Comune per incompatibilità, indicando il giudice ordinario e non quello amministrativo competente per dirimere la controversia tra Comune, Regione e Ministero. Il Comune di Carloforte aveva davanti a sé due strade: rivolgersi al giudice ordinario, come stabilito dalla sentenza del Tar, o presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la stessa sentenza. La scelta è ricaduta su quest’ultima ipotesi. «Il giudizio davanti al giudice ordinario avrebbe tempi più lunghi per la definizione del giudizio - si legge nella delibera della Giunta comunale – in caso di soccombenza esporrebbe il Comune a costi più elevati». Da qui la decisione di procedere davanti al Consiglio di Stato.

Non 2007 il Comune con il Ministero dell’Ambiente, la Regione ed altri enti sottoscrivono il protocollo d’intesa “San Pietro isola ecologica del Mediterraneo”: a fronte di attività in campo ambientale, al Comune sarebbero stati trasferiti finanziamenti dal Ministero e dalla Regione. Il Comune però lamenta di non aver mai ricevuto la terza tranche nonostante avesse realizzato le attività concordate, mancano all’appello circa un milione e seicentomila euro tra finanziamenti ministeriali e regionali. Da qui, lo scorso anno, il ricorso al Tar per provare a recuperare la somma.

