San Pietro, il restauro e «i corvi in parrocchia» 

Inviata

Tuili. «Sono tornati a volare i corvi in parrocchia». All’ombra del campanile della chiesa di San Pietro a Tuili c’è tensione tra i fedeli. I lavori di «risanamento, restauro architettonico e adeguamento degli impianti» del tempio che domina il paesino della Marmilla sono iniziati il 10 gennaio di tre anni fa ma la chiesa è ancora chiusa, da ultimo per una disposizione del vescovo Roberto Carboni che, preso atto delle contestazioni mosse dalla Soprintendenza in seguito al sopralluogo dell’ottobre scorso, ordina che il luogo sacro «resti chiuso per le celebrazioni liturgiche sino a quando non saranno risolte le criticità». La domanda che da queste parti si pongono tutti – i fedeli che hanno avviato una petizione inviata al monsignore della diocesi di Ales Terralba nella quale, appunto, ricordano i tempi dei «corvi, come 25 anni fa» e il parroco che ha chiesto consulenza a un legale e fatto due accessi agli atti negli ultimi mesi – è: quando finiranno i lavori e, dunque, le criticità potranno dirsi finalmente risolte? Ecco, questo ancora non è possibile saperlo.

La storia

Cominciando dalla fine, lo stato attuale è il seguente: il portone è sbarrato e all’interno ci sono – evidenti – le tracce di opere in corso, nonostante il 10 agosto scorso sia stato comunicato dal direttore dei lavori che questi «sono a tutti gli effetti conclusi (restano da adempiersi solo gli atti amministrativi e contabili) e che nulla osta alla riapertura al culto della chiesa», firmato: Claudio Zedda. Il cantiere è stato riaperto in seguito alla visita della Soprintendenza che sul restauro ha avuto da ridire. Alcune questioni preoccupano ora il parroco più di altre. «C’è un cavo elettrico sul retablo del Maestro di Castelsardo, se dovesse esserci un cortocircuito l’opera andrebbe perduta. E non solo quella». In effetti a infilarsi tra il pannello del Cinquecento e il muro si nota un grosso filo che sembra condurre energia elettrica. «Tutta l’illuminazione è stata studiata come se si trattasse di un museo comunale, ma questa è ancora una chiesa, eppure gli spazi dedicati ai fedeli non sono illuminati, com’è possibile seguire la messa sul foglietto liturgico? I fari accecanti puntati sull’altare fanno sì che sia impossibile celebrare. Nessuno mi ha mai coinvolto, forse avrei potuto dire la mia». Le obiezioni del parroco sono condivise – in parte – proprio dalla Soprintendenza. «Poiché il quadro elettrico è stato posizionato nella sagrestia, per accedere alla chiesa, causa la pressoché totale mancanza di interruttori e di sensori fotoelettrici nei vari ambienti, risulta obbligatorio il passaggio attraverso l’abitazione del parroco», si legge nella relazione della Soprintendente Monica Stochino. E ancora: «Un piccolo ambiente cieco attiguo alla sagrestia e adibito a spogliatoio è stato privato di punti luce; nella bussola nella controfacciata della chiesa, nell’area di accesso dall’ingresso laterale, nel piccolo ambiente di accesso alla cantoria e negli altri ambienti di servizio alla destra del presbiterio non sono presenti punti luce né interruttori; nonostante siano state predisposte diverse tipologie di settaggi di illuminazione dell’interno dell’aula, durante l’incontro si è constatato che la direzione delle luci e la loro modulazione determina attualmente una zona di eccessiva penombra sulle bancate e una sovraesposizione dell’altare e di tutta l’area presbiteriale, tale da rendere difficile ai celebranti la lettura dei testi sacri o la pronuncia dell’omelia ai fedeli; il sistema di illuminazione delle due cappelle che ospitano due preziosi polittici dipinti, risulta non idoneo alla tutela delle opere (è necessario infatti controllare le caratteristiche dei faretti che sembrano produrre calore) e della loro fruizione (la sovraesposizione dei dipinti, peraltro lontana e dissonante da qualsivoglia dimensione di raccoglimento, non ne consente una corretta lettura iconografica); sul retro di uno dei due polittici citati al precedente punto, il cosiddetto "Retablo di San Pietro", opera del 1500 attribuita al Maestro di Castelsardo, si è riscontrata la presenza di un filo elettrico posizionato sul telaio e sulla pa rchettatura che rappresenta un pericolo per l’opera e un danno al suo decoro; nella sagrestia, di particolare interesse storico artistico dato il ricco apparato pittorico e gli arredi di pregiata fattura, il contatore elettrico è posizionato all’altezza dello zoccolo dipinto e arreca dunque un danno evidente sia alla lettura dell’apparato pittorico sia alla fruizione degli ambienti. Pur consapevoli che la collocazione attuale del contatore è precedente ai lavori in oggetto, si lamenta la mancata previsione di ricollocazione in fase progettuale ed esecutiva». Infine: «È attualmente impossibile aprire la piccola porta lignea decorata che immette alla cantoria in quanto è stata posizionata a ridosso di essa, ma a una quota leggermente più elevata, una pedana in legno con scivolo a compensare un dislivello». Seguono le indicazioni su come ovviare ai problemi.

Le lettere

Dal giorno della visita dei funzionari ad oggi alcuni lavori sono stati eseguiti. «Ogni tanto si vede qualche operaio che resta due ore e poi va via – assicura il sacerdote tra l’erba alta del cortile –: non curo più il giardino in segno di protesta». Dall’inizio dei lavori a oggi, tra l’altro, c’è stato anche un fitto carteggio tra i parrocchiani che chiedono conto della chiesa chiusa e il vescovo, oltre a un rimpallo di responsabilità sui ritardi nelle opere. «Nel 2023, quando il restauro sarebbe dovuto già essere finito da tempo, chiesi a sua Eccellenza di riaprire la chiesa perché dovevo tener fede all’impegno preso con degli sposi molto tempo prima e celebrare le cresime. Ma era una questione di pochi mesi, di certo non pensavo che nel gennaio del 2025 saremmo stati ancora qui a discuterne», conclude don Muscas.

RIPRODUZIONE RISERVATA