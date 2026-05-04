San Pietro di Ponte, riparte il cantiere 

Dopo l’approvazione della variante sono ripresi i lavori di restauro della chiesetta di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero comunale di via Marconi, per cui era già arrivato tempo fa il via libera della Soprintendenza.

L’intervento comprende il rifacimento degli interni, la manutenzione della copertura con sostituzione dei corpi ammalorati e l’impermeabilizzazione. La variante al progetto si era resa necessaria perché all’inizio dei lavori gli operai si erano resi conto dello stato di degrado della struttura più grave di quello previsto che non consentiva nemmeno di entrare in sicurezza.La chiesetta di San Pietro di Ponte è stata dichiarata bene di interesse culturale storico e artistico da parte della Commissione per il patrimonio culturale della Sardegna in quanto rappresenta un interessante esempio di chiesa romanica realizzata dai monaci Vittorini in Sardegna.

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