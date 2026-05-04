VaiOnline
Via Marconi.
05 maggio 2026 alle 00:33

San Pietro di Ponte, riparte il cantiere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo l’approvazione della variante sono ripresi i lavori di restauro della chiesetta di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero comunale di via Marconi, per cui era già arrivato tempo fa il via libera della Soprintendenza.

L’intervento comprende il rifacimento degli interni, la manutenzione della copertura con sostituzione dei corpi ammalorati e l’impermeabilizzazione. La variante al progetto si era resa necessaria perché all’inizio dei lavori gli operai si erano resi conto dello stato di degrado della struttura più grave di quello previsto che non consentiva nemmeno di entrare in sicurezza.La chiesetta di San Pietro di Ponte è stata dichiarata bene di interesse culturale storico e artistico da parte della Commissione per il patrimonio culturale della Sardegna in quanto rappresenta un interessante esempio di chiesa romanica realizzata dai monaci Vittorini in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, il voto è sciolto: a tottus, atrus annus

Videolina ha seguito, sino a mezzanotte, l’emozionante rito in diretta da Villa San Pietro a Cagliari 
Mauro Madeddu
Grandi eventi

Orosei, scacco matto a tutto il mondo I migliori sono qui

Trecento al torneo internazionale La Sardegna tifa per Francesco Sonis 
Tonio Pillonca
La polemica

Grazia a Minetti, Ranucci chiede scusa a Nordio Cipriani: adozione legale

Notizia non verificata, il giornalista:  «Mi devo coprire il capo di cenere» 
Garlasco

I pm convocano le Cappa e Marco Poggi

Delitto di Chiara, le cugine e il fratello sono «persone informate sui fatti» 
Difesa

«Dimonios, baluardo di pace»

Il presidente: l’Italia è riconoscente alla Brigata Sassari in Libano 
Giuseppe Deiana