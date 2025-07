San Pietro di Ponte, chiesetta verso il restauro 

Procede a ritmo spedito l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori di restauro della chiesetta di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero comunale di via Marconi. I lavori dovrebbero cominciare a breve, sotto la guida della Soprintendenza, e prevedono il ripristino del tetto, con la sostituzione delle travi ammalorate e del tegolato soprastante e il rafforzamento strutturale dell’intero edificio, salvaguardando i materiali originari.

Allo stato attuale in attesa dell’intervento, la chiesetta del 1200 è inagibile e per questo, anche in occasione di precedenti iniziative, la si è potuta sbirciare solo dall’esterno senza visite guidate tra le navate.

La chiesa era stata dichiarata di recente sito di interesse culturale storico artistico e sarà rimessa in sesto con un finanziamento di 235mila euro.

L’attuale edificio risale alla fine del XIII secolo ma probabilmente sostituisce una precedente chiesa dedicata a San Pietro di Ponte che risulta infatti già attestata in un documento del primo aprile 1119. In cui la chiesa risulta tra quelle che l’arcivescovado di Cagliari donò a Berengario, abate vittorino della Chiesa di San Saturno a Cagliari.

Il restauro di San Pietro di Ponte segue quello della chiesetta di San Benedetto in via Marconi, del tutto rimessa a nuovo e che nelle scorse settimane ha aperto le porte per la prima messa.

