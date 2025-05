San Pietro, crolla il soffitto della chiesa 

Paura a Monastir per il crollo di parte del soffitto all’interno della parrocchia di San Pietro. È successo sabato intorno alle 15, quando don Bruno Ibba, parrocco del paese, si è recato come di consueto ad aprire le porte della chiesa. «Quando sono entrato ho notato che in prossimità dei banchi il pavimento era ricoperto di calcinacci, alcuni anche di grandi dimensioni, caduti dalla cornice che circonda le pitture del soffitto», racconta il sacerdote.

Il crollo

La chiesa in quel momento era deserta. Il crollo è avvenuto quando l’edificio era chiuso al pubblico, non c’è stato rischio per i fedeli. «Appena ho visto il pavimento mi sono spaventato, però ringrazio il Signore che sia successo in un momento in cui non c’era nessuno, altrimenti sarebbe stato un guaio» prosegue don Bruno. Questi cedimenti strutturali non sarebbero il primo segnale di degrado: già oltre un mese fa si era verificato un altro crollo di materiale, nella facciata esterna dell’edificio, che aveva richiesto un primo intervento di messa in sicurezza. Ora, con il crollo di parte del soffitto, don Bruno è stato costretto a chiudere la parrocchia fino a data da destinarsi. Nel frattempo tutte le funzioni sono state temporaneamente trasferite nella vicina chiesa di San Giacomo che dista 100 metri. I parrocchiani sono stati subito avvisati della chiusura della chiesa attraverso un messaggio sui social e il cartello affisso sul portone. «La chiesetta di San Giacomo va bene per le messe settimanali poco frequentate, ma decisamente meno per quelle in onore dei santi più partecipate, per via degli spazi ridotti. I disagi sono sicuramente contenuti, in attesa di capire le tempistiche per la messa in sicurezza» afferma Patrizia Utzeri, parrocchiana a cui don Bruno ha affidato l’avviso sui social.

I dubbi

Questa incertezza preoccupa diversi fedeli, in particolare chi ha prenotato da tempo funzioni come matrimoni e battesimi. «Ho già avvisato la Curia dell’accaduto, ma ora non abbiamo indicazioni precise sull’entità dei lavori necessari né per quanto tempo la chiesa resterà chiusa. È importante capire se ci sono altre parti pericolanti e mettere l’edificio in sicurezza. Speriamo che si faccia presto e che la parrocchia possa riaprire presto».