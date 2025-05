«San Pietro, così rifaremo l’oratorio» 

Comunità civile e parrocchia di San Pietro insieme per ristrutturare e adeguare alla norme di sicurezza l’edificio dell’oratorio all’angolo tra le vie Leo e Roma ad Assemini. L’importo stimato per i lavori ammonta a circa 220 mila euro, cifra complessiva destinata dal Comune alla parrocchia negli ultimi dieci anni grazie alla legge “Bucalossi”, che prevede che una parte degli oneri comunali di urbanizzazione secondaria venga destinata all’edilizia di culto.

Le opere

L’ingegnere Pierluigi Porcu, incaricato della progettazione dell’intervento, ha esposto le tempistiche e i procedimenti previsti: «Si è pensato di organizzare i lavori per “zone” - ha spiegato il parroco don Paolo Sanna - in modo da cercare di incastrare le esigenze pastorali con quelle di cantiere. Dal 19 maggio fino al 16 giugno inizieranno gli interventi nella zona della cucina e del bagno al piano terra. Verrà realizzata un’uscita di sicurezza e rifatti gli impianti elettrico e fognario».

Da metà giugno a metà luglio l’impresa si concentrerà sul secondo piano: «Verrà adeguato alle normative antincendio e rifatti i bagni». prosegue il prelato. Il terzo step proseguirà poi fino al 31 ottobre e coinvolgerà le parti restanti: «Il piano terra, il primo piano, la zona dell’ingresso in cui saranno realizzate l’uscita, la scala di sicurezza, l’ascensore e la scala d’ingresso su via Roma. Il tutto per rendere più sicuro e inclusivo l’edificio, anche per le persone non autosufficienti o con difficoltà motorie», dice don Sanna. Verrà inoltre installato l’impianto fotovoltaico sul tetto per rendere la struttura eco-sostenibile.

La comunità

L’edificio a tre piani è destinato alla pastorale giovanile, all’educazione verso la fede cristiana di bambini e ragazzi e alle attività di catechesi e a quelle del gruppo estivo. Inoltre, nei locali hanno sede varie realtà parrocchiali, tra cui la Caritas, la “Misericordia”, gli Scout, il “Meg”, il “Gruppo Mariano”, le Confraternita San Pietro. E quest’anno ha ospitato anche attività “esterne”, tra cui le lezioni dell’Università della terza età locale (Unteass).

Nell’ampia area situata nel quartiere di Don Bosco anche di un campo da calcetto in erba sintetica, uno da calcio sterrato e uno da basket.

A partire dagli anni Novanta la comunità di San Pietro è diventata tra le più numerose della Sardegna con suoi circa 13 mila fedeli, dei quali circa mille bambini frequentano l’oratorio durante il periodo scolastico e 250 il campi estivi.

La parrocchia è guidata, dal 2014, dal 58enne Don Sanna, affiancato per le attività dal Consiglio pastorale parrocchiale e dal Direttivo dell’associazione Oratorio San Pietro. L’oratorio è il luogo fisico che accoglie le attività di catechesi e di animazione rivolte a bambini e ragazzi: «Le parrocchie - ha spiegato Don Sanna - offrono spazi, attività, tempi e percorsi per le giovani generazioni. Segno di attenzione al mondo dei giovani sono i centri giovanili e gli oratori. Giovani da incontrare, conoscere, ascoltare, interpellare, accompagnare e aiutare».