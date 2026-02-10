VaiOnline
Monastir.
11 febbraio 2026 alle 00:39

San Pietro, comitato della festa: ci sarà una donna al comando 

Cambio della guardia nel comitato di San Pietro a Monastir: dopo cinque anni, Marco Rocco lascia la presidenza a Vanessa Murgioni, 28 anni. «Sono molto emozionata ed onorata — racconta la neopresidente — anche io, come Marco che mi ha lasciato questo compito importantissimo, sono una veterana. Dopo otto anni era arrivato il momento di fare un passo avanti».

Un impegno che punta a valorizzare la festa, spesso vissuta in secondo piano rispetto a quella della compatrona Santa Lucia. «Stiamo facendo di tutto per dare lo stesso valore a San Pietro. Partiamo sempre dando priorità alla festa religiosa, perché è prima di tutto una festa di fede. In base alle possibilità cerchiamo poi di dare spazio a quella civile», prosegue Murgioni.

Il comitato nasce nel 2018, composto da tre persone — Rocco, Murgioni ed Elisa Cinus. Oggi invece è composto da una ventina di persone, con un’età media tra i 30 e i 40 anni. «Il nostro è un comitato giovane, quest’anno si sono aggiunte tre persone. Noi cerchiamo di coinvolgere i più piccoli, ma non è semplice. Se non ci si mette in gioco, le tradizioni si perdono» afferma la 28enne. Per dare spazio a tutti, quello di San Pietro apre il calendario delle uscite dei comitati. A luglio sarà il turno del gruppo di Sant’Anna e poi quello di Santa Lucia. «Siamo molto uniti, lavoriamo bene e ci divertiamo. Le discussioni ci sono, le idee sono diverse, ma il gruppo è valido. So di non essere sola e questo mi rende abbastanza tranquilla», chiude Murgioni.

