San Pietro, chiesa riaperta 

A Castiadas riapre ai fedeli dopo tre mesi di lavori la chiesa della borgata marina di San Pietro, dedicata ai santi Pietro e Paolo. Domenica scorsa la prima celebrazione. «Abbiamo effettuato – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – degli interventi fondamentali per garantire la sicurezza e la preservazione della chiesa edificata negli anni ’50. Chiesa che è un punto di riferimento per i fedeli ma anche per numerosi turisti». Quella di San Pietro è una delle cinque chiese di Castiadas. Tra i tanti interventi (220 mila euro il costo complessivo, fondi del bilancio comunale) il ripristino del cornicione, la tinteggiatura interna ed esterna, nuovi infissi, sostituzione di parti del tetto, illuminazione (con riduzione dei consumi), impianto elettrico e servizi igienici. Nei piani del Comune e della parrocchia la chiesa sarà il centro principale delle celebrazioni eucaristiche della zona. (g. a.)

