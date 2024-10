San Paolo, ovvero la storia di Cagliari Un oratorio dove sentirsi calciatori 

Alzi la mano chi, nato a Cagliari negli anni ’70 e ’80, non abbia mai fatto una partitella in Piazza Giovanni XXIII all’oratorio di San Paolo, quando il campo era ancora in asfalto. Più di mezzo secolo di storia nel centro giovanile inaugurato nel 1970 ed è lì che sono cresciute generazioni di ragazzi e ragazze, sport e amicizia come elementi portanti e gli insegnamenti di Don Bosco come bussola per il cammino della vita. Molti di quei ragazzi ora sono dirigenti del Club San Paolo, denominazione adottata ormai da venticinque anni.

Come “Oratorio San Paolo”, e parliamo di traguardi sportivi, partecipò anche ai campionati regionali di calcio a 5, con una finale scudetto nazionale Allievi poi persa contro l’Acqua & Sapone Pescara. Nel tempo la società si è ingrandita, ma c’è sempre spazio per atleti di diversa età, cultura ed estrazione sociale. «In questi anni siamo cresciuti, abbiamo incrementato i numeri degli iscritti», sottolinea il presidente Pierclaudio Lai, «l’obiettivo non è mai stato la mera vittoria, bensì far crescere e divertire i nostri piccoli atleti». Un’ottima organizzazione che deve dividersi tra la struttura dell’oratorio e quella del complesso Cipla, distanti tra loro poche centinaia di metri. «Il campo di calcio a 5 dell’oratorio è stato recentemente rifatto, un vero gioiellino per il quartiere», dice Roberto Cuccu, responsabile del settore giovanile, «mentre purtroppo la struttura di via Figari risente degli anni di incessante attività e ormai è necessario un restyling della struttura». Ma fermarsi sarebbe un danno. «L’ideale sarebbe il rifacimento del campo dal mese di maggio in poi», prosegue Cuccu, «così da non dover interrompere l’attività sportiva dei ragazzi».

In campo

Dai bimbi di 4 anni alla squadra degli “Amatori”, dall’attività di base i “Primi Calci”, “Piccoli Amici”, “Pulcini” ed “Esordienti”, si arriva al settore agonistico giovanile con i “Giovanissimi” nella fascia A1 del campionato élite allenati da Roberto Porru e gli Allievi regionali nella fascia A2 guidati da Daniele Frau. Ma anche nel provinciale con le squadre di Giovanissimi e Allievi guidate dai mister Carlo Lai e Andrea Belfiori. Prima di arrivare tra “i grandi”, c’è una squadra “Juniores” che disputa il campionato provinciale seguita da Claudio Capua e che fa da fucina per la prima squadra allenata da Roberto Cuccu, gruppo che milita nel campionato di Seconda categoria. Nella prima giornata il pareggio (1-1) contro l’Uragano Pirri.

