San Paolo: niente parco, solo degrado 

Viale Sant’Avendrace, l’housing sociale, il parco urbano, i parcheggi di scambio, i campi sportivi, insomma i progetti da 18 milioni di euro, ottenuti nel 2017 dalla vecchia Giunta comunale, sono rimasti sulla carta, ingabbiati dalle sabbie mobili della burocrazia. Espropri, usucapioni, rinuncia delle società vincitrici degli appalti, sentenze del Consiglio di Stato e ricorsi vari hanno fatto slittare a data da destinarsi la scadenza prevista per marzo dell’anno scorso. Da quel masterplan da 18 milioni di euro, reso possibile dal “bando periferie” che avrebbe dovuto riqualificare una grande fetta di quartiere tra la laguna e la necropoli di Tuvixeddu, per il momento ha visto la luce solo l’ecocentro.

Viaggio nel degrado

Il parco urbano di San Paolo aspetta ancora il completamento delle bonifiche. Dopo le grandi operazioni di pulizia, e polizia, sfociate con il disastroso rogo del 22 ottobre di tre anni fa, appiccato per ritorsione dopo le demolizioni delle casupole abusive dei rom e la rimozione di cumuli di rifiuti, tutto tace. Degrado chiama degrado e gli incivili ne approfittano per scaricare all’interno delle recinzioni ormai sgangherate vecchie batterie, macerie, gomme e ogni tipo di spazzatura, comprese le immancabili buste di plastica abbandonate ai bordi della strada. Eppure a pochi metri c’è a disposizione un efficiente impianto di smaltimento che accoglie tutti i rifiuti. Anche dove un tempo si disputavano accese partite di calcio regna l’incuria. I cancelli di protezione sono stati sfondati e quei vecchi campi sportivi sono stati coperti da cumuli di immondezza.

Le bonifiche

Le opere di bonifica erano state iniziate dalla società siciliana Lattuca che si era aggiudicata la gara d’appalto dopo una lunga controversia legale contro la seconda classificata. L’impresa, con circa 980.000 euro, avrebbe dovuto rimuovere i rifiuti solidi. Poi il Consiglio di Stato ha ribaltato le decisioni del Tar della Sardegna, affidando i lavori all’impresa Ledda.

La bonifica dei terreni e lo smaltimento dei rifiuti sono solo la prima fase di un progetto ben più ampio che si propone di rivalorizzare una zona della città per troppo tempo lasciata in stato di abbandono e incuria. Con il resto dei 2 milioni di euro a disposizione del Comune, dovranno essere realizzati i sottoservizi: acqua, fogne e predisposizioni per l’impianto elettrico. A disposizione ci sono anche 1,2 milioni di euro per la “Riconfigurazione del tracciato della via Campo Scipione”, finalizzato alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo ed educativo.

Il Comune

Attualmente, i lavori completati rappresentano circa il 70% dell'intero progetto, da Palazzo Bacaredda prevedevano di concludere la parte rimanente entro dicembre 2023. «Dopo la sentenza del Consiglio di Stato abbiamo provveduto a firmare l’accordo con l’impresa seconda classificata», afferma Paolo Pani, dirigente del servizio Lavori pubblici. «Entro questa settimana consegneremo i lavori all’impresa Ledda, che in 180 giorni dovrà completare le demolizioni e le opere di bonifica dell’area».

La fase 2

«Ai primi di gennaio abbiamo pubblicato il bando di progettazione per l’infrastrutturazione di San Paolo», aggiunge Pani. «Dopo il normale iter, la gara europea da 200.000 euro sarà aggiudicata».

Per il resto ci sarà da attendere.

