San Paolo, il parco urbano mai nato 

Anche allora alla guida di Palazzo Bacaredda c’era Massimo Zedda. Era il 2017 quando veniva annunciato un’iniziativa che avrebbe rivoluzionato una delle zone più degradate della città. Una riqualificazione che avrebbe trasformato Santa Gilla, Sant’Avendrace e via San Paolo in un nuovo polmone verde e sportivo all’ingresso del capoluogo. Sono passati otto anni e quel progetto, al momento, è rimasto solo sulla carta, con fondi che con il passare del tempo perdono il potere d’acquisto. Le intenzioni erano da encomio: housing sociale, parco urbano, parcheggi di scambio, campi sportivi. Investimenti che però sono rimasti ingabbiati dalle sabbie mobili della burocrazia. Espropri, usucapioni, rinuncia delle società vincitrici degli appalti, sentenze del Consiglio di Stato e ricorsi vari hanno fatto slittare a data da destinarsi la scadenza prevista per marzo 2023. Da quel masterplan da 18 milioni di euro, reso possibile dal “Bando periferie” che avrebbe dovuto far rinascere una grande fetta di quartiere tra la laguna e la necropoli di Tuvixeddu, per il momento ha visto la luce solo l’ecocentro, che oltretutto svolge un ruolo depotenziato a causa dei lavori nella stazione di scambio dell’ex inceneritore di San Lorenzo.

È rimasto il degrado e un terreno recintato, di fronte al muro delle Ferrovie, dove all’esterno trovano ospitalità, nel buio totale, visto che manca totalmente l’illuminazione pubblica, i camion bar che sfornano panini.

Lo stato dell’arte

La storia travagliata del Bando periferie è ancora all’inizio. Dopo un’estenuante battaglia legale, il Comune è riuscito ad aver ragione sfrattando gli occupanti abusivi di alcuni edifici, che hanno fatto il diavolo a quattro prima di alzare bandiera bianca, e alcune squadre di calcio che si allenavano nei due campi utilizzati anche dai ragazzi del Bangladesh per giocare a cricket. Un’azione, quella dello sgombero, propedeutica alle complicate operazioni di bonifica. Quei terreni, infatti, si erano trasformati con il tempo in temibili discariche, bombe ecologiche pronte a esplodere. C’era di tutto: carcasse di auto, inerti, materiali plastici e chimici.

Bonifiche infinite

Da oltre un anno, nell’area che dovrebbe diventare educativo-sportiva, sono iniziate le opere di risanamento. Che ciclicamente si ripetono, perché gli incivili – visto che non esiste vigilanza - ne approfittano per scaricare all’interno delle recinzioni ormai sgangherate vecchie batterie, macerie, divani, gomme e ogni tipo di spazzatura, comprese le immancabili buste di plastica abbandonate ai bordi della strada. Una lotta contro i mulini a vento. A niente servono le reti arancioni che delimitano il cantiere che confina con via Campo Scipione, le erbacce e i rifiuti fanno ormai parte dello scenario.

Non solo, visto che quei terreni sono inutilizzati, l’impresa che sta realizzando la riqualificazione di via Roma li ha convertiti in un deposito dei basoli avanzati dai lavori. Poco più avanti le scritte “Protezione civile” sul cancello delimitano un’area dove si radunano i mezzi durante le prove d’emergenza. A fianco un altro spazio usato dai grossi camion dei rifiuti che fanno la spola con l’inceneritore e gli impianti di smaltimento. Al centro, tra il campo pieno di inquietanti sacchi bianchi, l’ecocentro che però funziona a scartamento ridotto, regno incontrastato di decine di gabbiani che fanno festa nei cassoni.

Questo è oggi il Parco urbano mai nato.

