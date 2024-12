San Paolo, il parco non è più un sogno 

Basterebbero quei due sedili di automobile nascosti (male) dietro una piccola catasta di pneumatici, su un lato, e quelle decide di vecchie bombole del gas colorate, dall’altra, da sembrare (da lontano) quasi un mosaico, per capire che per il rilancio di via San Paolo deve ancora attendere. Espropri, usucapioni, rinuncia delle società vincitrici degli appalti, sentenze del Consiglio di Stato, ricorsi vari e la solita immondezza abbandonata a bordo strada dagli incivili hanno fatto slittare il piano del Comune di far rinascere l’area. Lontano dalla città, lontano dal centro (eppure in realtà quasi incollato), dall’incrocio tra funzioni e lavoro, dall’offerta dei servizi, dalle attrezzature civiche: via San Paolo sembra ancora un brandello di territorio neppure troppo urbanizzato (basti pensare che non esiste illuminazione pubblica). A conferma, ci sono anche i camion-bar che di panini non ne vendono da un pezzo.

Il rilancio

Di quel masterplan da 18 milioni di euro, reso possibile dal “bando periferie” (risorse recuperate nel 2017 dall’ex assessora Francesca Ghirra durante il Zedda-bis) che avrebbe dovuto riqualificare via San Paolo (per quasi 5 milioni) una grande fetta di quartiere tra la laguna e la necropoli di Tuvixeddu per il momento ha visto la luce solo l’ecocentro. Adesso, però, dopo quasi otto anni finalmente, qualcosa sta per cambiare: «Il progetto è inserito nel Puc», che il consiglio comunale approverà prima della primavera prossima, «è stata affidata da poco la progettazione esecutiva, quindi si sta lavorando per completare il progetto del parco urbano», spiega l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu.

I tempi

Gli incivili ne approfittano per scaricare all’interno delle recinzioni ormai sgangherate vecchie batterie, macerie, gomme e ogni tipo di spazzatura, comprese le immancabili buste di plastica abbandonate ai bordi della strada. Anche dove un tempo si disputavano accese partite di calcio regna l’incuria. Eppure a pochi metri c’è a disposizione l’Ecocentro che raccoglie ogni genere di rifiuto. «Al momento la struttura non può ricevere i rifiuti di grandi dimensioni», quali lavatrici, frigoriferi, legno, televisori, arredi, oggetti in plastica, «e altri rifiuti voluminosi, che dovranno essere conferiti presso l’ecocentro di viale Sant’Elia oppure mediante il servizio di ritiro di materiali ingombranti a domicilio che funziona sempre molto bene», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi.

Il progetto

Alle spalle una lunga attesa, iniziata con la precedente amministrazione che annunciava che «il progetto per il nuovo parco urbano di via San Paolo è pronto a vedere la luce». Era quattro anni fa. Poi, intoppi, tra espropri, diritti di usucapione, contenziosi e ritardi. Il risultato è che il parco urbano attrezzato sportivo ed educativo di via San Paolo, che deve trasformare l’area in uno spazio polifunzionale ancora non si è visto. «Stiamo recuperando il tempo perduto per conservare il finanziamento», spiega l’assessore Lecis Cocco Ortu. «L’obiettivo è far partire i lavori entro il prossimo anno», aggiunge. Ma la rinascita dell’area passa anche per un un progetto di forestazione urbana, un paradiso verde fatto di un bosco fitto di olivastri, ginepri, lentischi, ginestre, mirto, rosmarino, tamerici e pini d’Aleppo. Un sogno per gli abitanti della zona, che forse ora sta per diventare realtà.

