San Pantaleo, la sfida del mercato 

Sono intenzionati a ricorrere al Tar contro (un’altra) determina, approvata nell’ultimo Consiglio comunale, che contiene una nuova planimetria del mercato di San Pantaleo e un piano di sicurezza per consentire il regolare svolgimento delle attività. I commercianti ambulanti che ogni giovedì allestiscono i banchi nella frazione sono di nuovo sul piede di guerra per difendere le sorti del caratteristico mercatino, che d'estate raggiunge picchi di ottomila visitatori, minacciato dell'eliminazione di venticinque stalli e da un piano di sicurezza, obbligatorio ma a loro carico, per un costo di 40mila euro mensili.

Le spese

«Se il sindaco, Settimo Nizzi, pensa che a pagare 40mila al mese per attuare un piano di sicurezza, inadeguato a un mercato rionale, debbano essere gli ambulanti, che lo chiuda pure», tuona il presidente regionale di Ana -Ugl, Pietro Giordo, rispondendo alle intenzioni del primo cittadino, dichiarate in Aula, di addebitare ai commercianti le spese per l'attuazione del piano di sicurezza obbligatorio che prevede tredici operatori agli ingressi, un'ambulanza e cinque soccorritori. «Il Comune non spende circa 500mila euro all'anno per far guadagnare gli ambulanti», ha detto Nizzi. Gli ambulanti replicano che «se il Comune non vuole spendere quei soldi, li metterà da parte per risarcire i danni causati agli operatori».

Carte bollate

Sì, perché, dice Giordo, «faremo ricorso al Tar perché non si possono mandare a casa tutti questi operatori, un'unica fonte di reddito per tante famiglie, titolari di una concessione autorizzata da un bando vinto sei anni fa». Stando alla determina, la nuova planimetria, che riduce il numero degli stalli da 82 a 57, è stata redatta tenendo conto dell'incolumità pubblica, in seguito a un sopralluogo che avrebbe rilevato la mancanza dei requisiti di sicurezza, dalle vie di fuga agli accessi per i mezzi di soccorso. Ma, secondo il rappresentante degli ambulanti, «la riorganizzazione del mercato è frutto di una ripicca del sindaco nei nostri confronti per aver già perso due ricorsi, uno al Tar e l'altro al Consiglio di Stato, che hanno annullato gli atti con cui il Comune aveva ridefinito lo stesso mercato, cancellando 22 stalli e ne hanno sospeso l'efficacia fino al 23 aprile prossimo, quando si terrà l'udienza per la trattazione del merito». Nato spontaneamente dalla creatività di artisti venditori, regolarizzato circa quindici anni fa, il mercato di San Pantaleo è un'attrazione che attira commercianti e curiosi da ogni parte della Penisola.