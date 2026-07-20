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Dolianova.
21 luglio 2026 alle 00:14

San Pantaleo, il paese celebra il suo patrono 

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Dolianova si prepara a rendere omaggio a San Pantaleo, patrono del paese. Quattro i giorni di festa programmati dal comitato dei festeggiamenti in collaborazione con la parrocchia e il Comune. Si comincia venerdì con lo spettacolo del gruppo Magica 90 Party Show in programma alle 22 in piazza Europa. Sabato, dalle 18, animazione per bambini e, dalle 22, lo spettacolo dei Pinguini Tattici Spettacolari. La giornata di domenica sarà invece dedicata alla danza e alle tradizioni popolari. Alle 20, sempre in piazza Europa, l’esibizione degli allievi della scuola di danza Ass Team Lux a cui seguirà, dalle 22, l’intrattenimento con il gruppo “A Bratzos Tentos”. Lunedì il clou dei festeggiamenti. Dopo la messa cantata delle 19 in cattedrale con il coro di Punto Musica, partirà la processione solenne per le vie del centro storico accompagnata dalla confraternita del Santo Rosario, dai gruppi folk, dalla banda musicale e dai cavalieri. Al termine dei riti religiosi, sul sagrato della cattedrale, si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio. Chiusura con i balli in piazza e l’esibizione dei gruppi folk accompagnati dal fisarmonicista Ireneo Massidda.

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