San Pantaleo, 300 firme per il mercato 

Trecentoventi firme raccolte in un'ora e mezza per chiedere l'immediata riapertura del mercato di San Pantaleo, sospesa con un'ordinanza sindacale (e trasferito a Olbia dal 18 maggio) “perché non sussistono le condizioni per l'incolumità pubblica in assenza dell'attuazione di un Piano di sicurezza”. Ieri, giorno di inaugurazione del caratteristico mercatino estivo, i commercianti ambulanti hanno organizzato una petizione nella piazza del borgo che ha raccolto l'adesione dei commercianti delle boutique, dei ristoratori, di tanti residenti e di tutti i turisti, anche stranieri e sbarcati da una nave da crociera, accorsi a San Pantaleo per visitare un'attrazione segnalata sulle guide turistiche. L'Associazione Nazionale Ambulanti ha inviato al sindaco, Settimo Nizzi, e all'assessore con delegaMarco Balata, l'esito della petizione e scrive: «L'obiettivo primario che si vuole perseguire attraverso la chiusura è quello di danneggiare i commercianti».(t.c.)

